Plasencia y Mérida saldrán a a calle el 25N contra la violencia machista

Extremadura saldrá a la calle con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el jueves. "#Hartas de la violencia machista" es el lema de un movimiento feminista a nivel nacional que se ha elegido para la convocatoria de una concentración el próximo jueves, 25 de noviembre, en la Plaza de España de Mérida.

La asociación Malvaluna ha indicado que han decidido utilizar ese eslogan porque "representa el sentir de millones de mujeres". "Hartas de que nos asesinen, nos violen, alquilen nuestros cuerpos, nos prostituyan, negocien con nuestras vidas y nuestra libertad", ha señalado, "solo por ser mujeres".¡ A su juicio, "se siguen normalizando e invisibilizando la violencia machista", y por ello otro año más saldrán a las calle para manifestar su rechazo al sistema patriarcal.

En lo que va de año Malvaluna ha atendido a 137 mujeres, a las que han prestado asistencia jurídica, social y psicológica. De estas atenciones, y de la experiencia que han venido acumulando, ha resaltado que se ha producido un incremento de la violencia sexual de un 17 % con respecto a 2018.

Hacen este salto comparativo porque durante la pandemia, con las restricciones, las mujeres han denunciado menos al acumular todas las limitaciones. Además de ese incremento, han observado que los chicos jóvenes están teniendo como modelo sexual la pornografía.

"La ausencia de educación sexual está teniendo peligrosas consecuencias porque en ella las mujeres son consideradas objetos, cuerpos cosificados al servicio de la sexualidad masculina", ha considerado Malvaluna.

Asimismo, les preocupa que "las mujeres no recuperen la confianza en la justicia, y no lo hacen porque seguimos teniendo un sistema judicial en el que actúa bajo estereotipos de género" y que "no aplica el principio de igualdad como inspirador del derecho". Además, ha asegurado que el sistema judicial llega tarde en la defensa de sus hijos e hijas y "que si ellas actúan se las castiga".

Este 25N volverán a reivindicar más formación para las personas que conforman el sistema judicial y que no puedan participar en procesos de violencia machista si no superan con aptitud y actitud a favor de la igualdad.

Más educación sexual desde una óptica igualitaria en el sistema de enseñanza, abolición de la prostitución y actuar frente al alquiler del cuerpo de las mujeres, sean sus vientres o la trata.

Plasencia

Por su parte, la Plataforma Feminista de Plasencia volverá a manifestarse por las calles de la capital del Jerte bajo el lema "Somos el grito de las que ya no tienen voz" con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

La plataforma ha convocado una manifestación reivindicativa para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La marcha tendrá lugar el próximo jueves, día 25, y partirá a las 20:00 horas del parque de la Coronación, para finalizar en la Plaza Mayor con lectura de un manifiesto y acto en memoria de todas las mujeres asesinadas este año.

"Este 25N de nuevo volvemos a la calle, no podemos ni debemos estar quietas ante las cifras que año tras año, mes tras mes, día a día se repiten y aumentan. Son cifras de la vergüenza, son cifras para los gobiernos, pero no para nosotras, pues son mujeres, niños y niñas víctimas de una violencia machista que no cesa", ha señalado el colectivo.

La Plataforma Feminista de Plasencia ha destacado que los datos "obligan a seguir en una lucha de todos y todas", entre ellos que 1.100 mujeres han sido asesinadas desde 2003; que 320 menores desde el 2009 han quedado en situación de orfandad; que existen más de 1.700.000 denuncias registradas desde el 2009; y que se han producido 69 "feminicidios en este año".

"Esto debería hacernos reflexionar y ser conscientes del largo camino que aún queda por recorrer social y políticamente y por eso exigimos que el pacto de estado del 2017 se cumpla y que la ley de violencia de género evolucione", ha señalado la plataforma. EFE