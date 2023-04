Primeras restricciones por la sequía en el sur de Badajoz: 189 litros al día por persona, sin piscinas ni jardines

El sur de la provincia de Badajoz afronta otro verano con restricciones por la sequía. A la falta de precipitaciones y con el nivel de los embalses y pantanos bajo mínimos, se suma unas obras que el Ministerio para la Transición Ecológica no acomete y que aliviarían la situación de una treintena de municipios extremeños pertenecientes a las mancomunidades de Llerena y Tentudía.

La primera de ellas ha recordado a sus vecinos que el plan de emergencia por sequía sigue vigente y que en él se prohíbe el llenado total o parcial de piscinas públicas y privadas, una prohibición que se extenderá a este verano. Este plan se inició el año pasado y sigue vigente, es decir, no se ha flexibilizado desde entonces.

Ante las altas temperaturas sufridas esta semana, la entidad ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para recordar que hay que cumplir las prohibiciones de no malgastar agua, no limpiar los coches con el agua potable y no limpiar zonas con mangueras.Los vecinos que no cumplan con estas medidas incurren en infracciones muy graves, por lo que se exponen a multas que van desde los 1.500 a los 3.000 euros.

Con estas restricciones, hay municipios que no podrán disfrutar de sus piscinas públicas tampoco este verano. En concreto, Calera de León seguirá sin esta instalación, ya que el año pasado no pudo llenarla. Los únicos que disfrutarán de piscinas públicas serán los municipios que tienen sus vasos llenos desde el verano de 2021, puesto que el año pasado ya hubo prohibición de llenarlas.

En la La Mancomunidad de Llerena la situación no es mucho mejor: se ha impuesto una limitación del consumo de agua a 189 litros por persona y día, y la prohibición de llenar piscinas y regar jardines públicos y privados, debido a una situación que califican de “extrema gravedad”.

Estos municipios de la comarca de la Campiña Sur se abastecen del embalse de Los Molinos, actualmente al 22,1% de su capacidad (7,4hm3), ya que el pantano de Arroyo Conejo está a un 13,6% (0,95hm3 ), la mitad del agua que hace un año.

Actuaciones de emergencia

Ante esta situación, en los últimos meses, la Mancomunidad ha mantenido reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda; la consejera extremeña para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García; y el director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Álvaro Jiménez con el objeto de buscar soluciones para garantizar el suministro agua durante el verano. Fruto de estos encuentros, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido a la tramitación de emergencia de varias actuaciones para habilitar el uso de 2 hectómetros cúbicos adicionales del embalse de Los Molinos.

Según ha indicado la Mancomunidad, Morán ha informado del comienzo de los trabajos de preparación del proyecto que permitirán iniciar los trámites de licitación de las obras en la segunda mitad del año 2024. Esta solución contempla la interconexión del embalse de Villalba de Los Barros con el sistema de Los Molinos y éste a su vez con el sistema de la Mancomunidad de Tentudía para aportar el agua disponible en la presa de Villalba, ahora sin uso.

De esta forma, se “descargará” al Sistema de Los Molinos, permitiendo que auxilie a Tentudía y Llerena. Las mancomunidades que se beneficiarán directamente de este proyecto serán Los Molinos, Llerena, Tentudía y Jaime Ozores.

No obstante, en la actualidad es necesario mantener el Plan Especial de Sequía que limita el consumo de agua y prohíbe destinarla a usos no prioritarios como el riego de jardines, las fuentes públicas, piscinas, e instalaciones hídricas deportivas como campos de fútbol o pistas que requieran riego. Asimismo se impone una limitación horaria del suministro a la red municipal con cortes parciales cuando el equipo técnico lo estime oportuno.

En este sentido, la Mancomunidad ha recordado que los Ayuntamientos y domicilios que sobrepasen el límite de consumo establecido podrán ser sancionados, y que se producirán cortes de agua cuando la calidad del agua no sea adecuada.