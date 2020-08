Los Colegios de Médicos de Lugo y Pontevedra valoran sancionar a dos profesionales del Servizo Galego de Saúde por su actividad negacionista ante el coronavirus

El comité deontológico del Colegio de Médicos de Lugo y su equivalente en el de Pontevedra están valorando si tomar medidas contra el urólogo Alejandro Sousa, que ejerce actualmente en el hospital de Monforte, y contra la médica de familia Natalia Prego por su actividad dentro de la organización negacionista Médicos por la Verdad. En el marco de las numerosas actividades del colectivo, Sousa y Prego participaron la semana pasada en una conferencia ante más de medio centenar de personas en Lugo y tildaron de "propaganda" las medidas de seguridad ante el coronavirus y los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias. Instaron a la población, entre otras "recomendaciones", a no utilizar mascarilla, a no vacunarse ni contra la gripe ni contra la COVID y a no confinarse en el caso de los asintomáticos "porque no contagian el virus". Esta información la destapó el periódico lucense El Progreso.

Las mascarillas matan y los asintomáticos no existen, argumentos negacionistas ante los que los médicos prefieren "convencer más que ridiculizar"

La abanderada de la organización en España es la propia Natalia Prego, colegiada en Pontevedra y que lleve varios meses difundiendo mensajes "desmintiendo" la lucha contra el coronavirus. Según ha podido saber este medio, la comisión deontológica del Colegio de Pontevedra tiene abierto un expediente, sin conclusión por el momento, por las actuaciones de la profesional del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Su canal en la plataforma Youtube cuenta con más de 50.000 suscriptores y ha llegado a sobrepasar las 150.000 visualizaciones en alguno de sus vídeos. Uno de ellos es el de la ponencia de más de tres horas realizada el pasado 12 de agosto en el céntrico hotel Méndez Núñez de Lugo, en la que participó junto a Alejandro Sousa.

Desde el Colegio de Médicos de Lugo afirman desconocer si más profesionales de la provincia están relacionados con la organización y advierten que este tipo de conductas "son un sinsentido". Su presidente, Manuel Boquete, emitió un comunicado el pasado martes en el que cuestiona las conjeturas del colectivo y del especialista del hospital de Monforte. "¿Puede alguien asegurar que sin las medidas de prevención no tendremos otras 40.000 muertes el próximo año?", concluye en el escrito. ElDiario.es se puso en contacto con el Colegio de Médicos de Lugo para conocer si hubo un contacto directo entre la institución y Alejandro Sousa, algo que se confirmó aunque no trascendió en qué términos. Su comité deontológico está valorando si abrir, como en el caso de Natalia Prego, un expediente, y no descarta "ninguna medida" si se mantiene su actitud.

Por el momento, la Xunta de Galicia no se ha pronunciado sobre la actividad de la organización ni sobre la participación de varios profesionales de su sistema sanitario en este tipo de manifestaciones públicas, que chocan frontalmente con las medidas sanitarias anunciadas por Alberto Núñez Feijóo durante los últimos meses. Ante la pregunta de si se plantean sanciones por parte de la Consellería de Sanidade, esta redacción no ha recibido ninguna respuesta.

El entramado negacionista

El colectivo Médicos por la Verdad utiliza a diversos profesionales del sector sanitario para "desmentir la propaganda" que, según su teoría, se transmite desde las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación. Se apoyan en polémicos estudios científicos para defender sus ideas, entre las que destacan su oposición a la validez de los test PCR o a las medidas de prevención. La conferencia en Lugo fue un punto de apoyo y promoción de actuaciones a mayor escala. De hecho, en esa charla se pedía la asistencia a la manifestación negacionista en la Plaza de Colón de Madrid el pasado día 16.

Además de utilizar el canal de la médica Natalia Prego Cancelo como lanzadera de sus mensajes, la organización creó una página en Facebook el pasado 27 de julio. En menos de un mes ha conseguido reunir más de 10.500 seguidores en la red social, en la cual publican vídeos en los que critican "la censura" de los medios de comunicación a su causa. En sus redes sociales llevan también a cabo una campaña de captación de fondos destinada al "pago de querellas, demandas, investigación en España y el extranjero y la cooperación con la comisión extraparlamentaria".