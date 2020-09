Educación asegura ahora que desdoblará grupos para mantener 1,5 metros de distancia en las clases

El alumnado gallego se incorporará a las clases de forma escalonada. Las últimas modificaciones del protocolo de la Consellería de Educación para el inicio del curso incluyen retrasos de entre uno y dos días en la incorporación a las clases, según el curso, con el objetivo de "facilitar la organización" a los equipos directivos y la "adaptación del alumnado a las nuevas dinámicas de los centros educativos". Entre esas instrucciones, estará el uso de mascarilla de manera obligatoria desde los seis años, así como llevar otra de repuesto.

Los sindicatos de enseñanza gallegos convocan huelga en los días de vuelta a las aulas como protesta por protocolo sanitario de la Xunta

Otro de los cambios que introduce la Xunta de Galicia, y que se contempla en el acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades, es la ampliación del espacio entre pupitres, que pasa de un metro desde el centro de cada silla a 1,5 metros. Esto se aplica de manera general en las interacciones en los centros escolares y en las aulas de Secundaria y Bachillerato. En las de cursos inferiores se mantienen los grupos de convivencia estables. Si hace unos días la responsable de Educación de la Xunta, Carmen Pomar, aseguraba que no se reducía el número de alumnos por clase porque no había espacio físico para acogerlos, ahora el Gobierno gallego indica que se deberá mantener este espacio de 1,5 metros y, si no es posible, habrá que buscar espacios alternativos o, si no, desdoblar el grupo. Es decir, dividirlo en dos.

El Gobierno gallego presentó ayer los cambios horas después de que cuatro sindicatos de enseñanza concretaran las fechas en las que convertirán sus protestas contra el protocolo de la Xunta en dos jornadas de huelga. Coincidirán con el inicio del curso para Infantil y Primaria, el 10 de septiembre, y de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional el 16 de septiembre. Tras los cambios introducidos ayer, los dos primeros ciclos de la educación obligatoria se incorporarán entre el 10 y el 11, mientras que el resto lo harán entre el 16 y el 18.