Feijóo amenaza con llevar al Constitucional las restricciones a la hostelería del Gobierno de Sánchez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a llevar ante el Tribunal Constitucional las restricciones comunes a todas las autonomías aprobadas en el Consejo Interterritorial si el Ministerio de Sanidade no acepta flexibilizarlas. Galicia votó en contra de estas medidas y las calificó de "obligaciones a destiempo". Desde entonces las críticas han sido diarias y el jefe del Ejecutivo gallego dio este lunes otro paso y afirmó que, si el Gobierno central no permite que la Xunta avance en sus planes de retirada de restricciones, presentará un conflicto de competencias ante el máximo órgano de garantías.

Feijóo ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que se siente a "pulir" las medidas. Tal como están, sostiene que invaden competencias de las comunidades autónomas. Pide que sean "evolutivas y no rígidas": "No tiene sentido diseñar unas restricciones -para la hostelería- para el 10 de junio y pensar que van a ser las mismas para 10 de agosto". Ha argumentado que la situación epidemiológica en Galicia "no es solo estable, es de clara mejoría".

El jefe del Ejecutivo autonómico quiere aplicar los protocolos que tenía previstos para Galicia y que suponen ir levantando los límites a las reuniones de no convivientes de forma progresiva. El comité clínico que asesora al Gobierno gallego desde que empezó la pandemia va a tener este martes su reunión semanal, la única de seguimiento de la pandemia, puesto que la Xunta suprimió hace unos días los encuentros del subcomité. Sobre el contenido de lo que se va a tratar, Feijóo ha manifestado que cree que ya no son necesarios los topes para las reuniones en la calle y que se puede aumentar el número de personas en un mismo grupo en las terrazas de la hostelería.