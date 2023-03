La Justicia archiva la denuncia por abusos sexuales al exdirector del Colegio Labor de Vigo tras su muerte

El exdirector y copropietario del Colegio Labor de Vigo, Sergio Saborido, denunciado por abusos sexuales por varias exalumnas, falleció hacia finales del año pasado por causas naturales. Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha archivado la causa que se seguía contra él, en la que era el único investigado. Los relatos de siete chicas de diferentes edades, que terminaron denunciando, salieron a la luz tras el nombramiento de quien fue 35 años director del centro como Vigués distinguido por parte del Concello de Vigo.

Cuando una antigua estudiante supo que se le había concedido el reconocimiento reaccionó con un vídeo en el que aseguraba que había sufrido tocamientos por parte del exdirector. Su caso animó a otras chicas a contar su historia y finalmente se decidieron a acudir a la vía judicial. Ante la jueza ratificaron que se habían dado episodios de tocamiento con ánimo “libidinoso”.

A finales del 2021 la jueza decidió archivar la denuncia contra el exdirector al considerar que llegó tarde. En el auto, la magistrada entendía que los hechos habían prescrito. Cuando se conoció su decisión hacía pocos meses que había entrado en vigor una reforma de la norma sobre la violencia contra la infancia, conocida como la Ley Rhodes, que amplió el periodo para la prescripción de delitos de abusos sexuales. Cambió el cómputo del plazo de tiempo para que empiece a contar para los denunciantes y se retrasó de los 18 años a los 35.

Las denunciantes recurrieron el archivo argumentando que cuatro de las siete exalumnas sí entraban en el plazo para denunciar. El juzgado reabrió el caso y practicó las diligencias de investigación pertinentes: tomó declaraciones a las víctimas y al acusado y realizaron un examen forense a Saborido, que había padecido varias enfermedades. El forense concluyó que Saborido estaba capacitado para seguir el procedimiento judicial.

Tras todo este proceso, la jueza dictó auto de continuación del caso para tres de las cuatro denunciantes y consideró que debería celebrarse un juicio tras las diligencias previas. Respecto a la denunciante que no entró en esta continuación, tal y como ha verificado este diario en el auto, la jueza entendió que no estaba suficientemente justificada la perpetración de delito. “Consideró que había indicios suficientes de criminalidad en los hechos relatados por tres de las chicas para someter el asunto a juicio”, aclara Jana Calero, una de las abogadas de la parte denunciante. Cuando la acusación particular y la Fiscalía estaban redactando sus escritos, Sergio Saborido falleció y la Justicia archivó el caso.

Cuando se conoció la denuncia a través de las redes, el Colegio Labor de Vigo publicó un comunicado en el que decía no tener constancia. En respuesta a este diario, el actual director del centro y sobrino nieto del acusado, Javier Saborido, acusó entonces a las posibles víctimas de verter “falsedades”. El colegio anunció una investigación interna y la “implementación de un programa de bienestar integral”. Preguntado por los resultados, no dado respuesta a elDiario.es ni ha aclarado si en la actualidad cuenta con algún protocolo para evitar casos de agresiones sexuales.