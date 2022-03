MAPA | Estas son las movilizaciones convocadas en Galicia para el 8M

Decenas de manifestaciones y concentraciones reivindicarán este 8M en Galicia la lucha de las mujeres. A diferencia de la del año pasado, la cita no tiene restricciones derivadas de la pandemia este año. En la comunidad, la división ideológica en el seno del feminismo no se traducirá en convocatorias distintas. Las marchas serán unitarias y han sido publicitadas por la plataforma Galegas 8M bajo el lema 'Nin escravas nin heroínas, mulleres con dereitos xa!'. Las horas y lugares se pueden consultar en el siguiente mapa:

Pese a que el feminismo saldrá de forma conjunta a la calle, en varias ciudades -A Coruña, Lugo, Santiago y Vigo- la Plataforma do Feminismo Radical de Galicia llama a buscar las banderas verdes de lo que define como bloque abolicionista y ha anunciado que leerá su propio manifiesto al terminar el recorrido de las manifestaciones.

Los sindicatos mayoritarios -CIG, UGT y CCOO- no llaman este año a la huelga durante la jornada del 8 de marzo, pero sí han convocado varios actos reivindicativos en diferentes puntos de Galicia.

Los manifiestos

La plataforma Galegas 8M, que ha convocado en los últimos años los principales actos reivindicativos por el 8M en Galicia, ha difundido un manifiesto en el que insisten en la carga de los cuidados que asumen las mujeres: "sustentamos la vida como cuidadoras, educadoras y trabajadoras domésticas no remuneradas mientras el capital nos paga todo ese trabajo con violencias. Queremos vidas dignas de ser vividas y libres de todo tipo de violencias. Que la vida sea vivible para todes, sostenida por todes y asumida por el conjunto de la sociedad".

Además, reivindica la diversidad y acusa al patriarcado capitalista de instrumentalizarla para "dividir" con "violencias y discriminaciones específicas". Cita las realidades de las mujeres migrantes o de las del rural gallego y recalca que "el menosprecio, las agresiones, la discriminación labora, la exclusión social y las violencias médicas golpean con más fuerza a las mujeres lésbicas, bisexuales, trans e intersex". Reclama que se rechace la "patologización, la difamación y los intentos de exclusión de las mujeres trans e intersex". "Formamos y siempre formaremos parte de los feminismos", añade.

Este es uno de los puntos de discrepancia dentro del feminismo que ha dado lugar a una brecha que se ha ensanchado en los últimos años en España y que se ha manifestado en torno a iniciativas como la llamada ley trans del Gobierno. La Plataforma do Feminismo Radical de Galicia incluye en su sitio web la siguiente frase: "La mujer es la hembra humana. Si ese no es tu caso, este no es un espacio pensado para ti". Además, pidió a los diputados en el Congreso que votasen no a la ley trans argumentando que sus medidas suponen "una enorme regresión en materia de educación, superación de estereotipos sexistas y respeto a la libertad sexual, negada bajo el estigma de la transfobia".

La brecha salarial, la carga de los cuidados

Los sindicatos han centrado sus tradicionales informes por el 8M en denunciar los efectos de la pandemia sobre las mujeres y su peor situación en el mercado laboral. La CIG destaca que, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres gallegas están "muy lejos" de recuperar la situación previa a la pandemia. Con respecto a 2019, el 73,4% del empleo que se perdió en Galicia era femenino, denuncia.

CCOO y UGT hicieron hincapié en que la brecha salarial supera los 19 puntos en Galicia y se traduce en que las mujeres ganan casi 5.000 euros menos al año que los hombres. Con la pandemia, el peso de los cuidados ha seguido recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, añaden. De entre quienes no buscan empleo para ocuparse del cuidado de menores, personas adultas enfermas, discapacitadas o mayores, el 91,3% son mujeres. "La pandemia agudizó esa tendencia y resulta evidente que no existe una corresponsabilidad plena", señalan las organizaciones en un trabajo conjunto.