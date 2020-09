Feijóo pretende excluir la sanidad pública del debate con la oposición

El candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, terminó su réplica a la oposición en el debate de investidura con un ofrecimiento de diálogo y una petición de ayuda a BNG y PSOE para afrontar las consecuencias de la pandemia en Galicia una vez que, esta tarde, la mayoría del PP lo coloque por cuarta vez al frente del Gobierno gallego. El tono y el contenido del resto de su discurso, sin embargo, fue mucho menos conciliador. Feijóo arremetió contra los portavoces del BNG y el PSOE, a los que censuró por incluir críticas a la gestión del coronavirus y de los recursos sanitarios en sus turnos de palabra ante el Parlamento gallego al tiempo que pedía dejar a la sanidad al margen del debate político en Galicia durante los próximos cuatro años. "Son libres de seguir criticando lo que hizo un Gobierno validado en las urnas. En lugar de intentar volver a ganar las elecciones, que no tocan hasta 2024, vamos a intentar ganar el futuro de Galicia", dijo. Eso sí, tanto el candidato como el portavoz del PP dejaron claro que, si hay diálogo con BNG y PSOE para alcanzar grandes acuerdos en Galicia en la presente legislatura, será en los términos que marque el Partido Popular.

"No me pidan que vaya en contra de la mayoría de los gallegos", dijo Feijóo en el cierre de su discurso, recogiendo de nuevo la idea lanzada por Pedro Puy, el portavoz del PP, de que los acuerdos deberán "girar en torno a los proyectos que apoyó la mayoría de Galicia". Uno de esos términos parece ser dejar a la sanidad pública fuera del debate. Núñez Feijóo afirmó que le gustaría dejar este tema, que tanto BNG como PSOE señalaron como básico en sus intervenciones, fuera del debate político porque considera que la oposición lo utiliza "como arma política". "Sigan jugando con esas armas que nosotros vamos a seguir incrementando las plantillas", aseguró Feijóo después de que la oposición señalara, entre otras cuestiones, el alto índice de temporalidad en las contrataciones del Servizo Galego de Saúde (Sergas). "¿Tanto es pedir que un servicio social básico sea objeto de pacto y no entrar a ir en contra de la sanidad de este país? Eso es dudar de su calidad", aseguró.

El candidato a la Presidencia de la Xunta tampoco aceptó las críticas sobre el número de rastreadores, que el Gobierno gallego asegura que son 6.000 ya que incluye a los médicos de atención primaria pese a que estos niegan que esté entre sus labores. "¿Es que acaso un médico de familia no incluye un positivo en la historia clínica del paciente?", llegó a defender Feijóo quien también incluyó la labor de vigilancia de la policía entre las funciones de rastreo de casos.

Feijóo también acusó a la portavoz del BNG, Ana Pontón, de alentar la conflictividad en el inicio del curso escolar a causa del protocolo de la Xunta de Galicia para la vuelta a las aulas y que rechazan profesorado, ANPAS y sindicatos que han convocado dos jornadas de huelga los primeros días de clases. El candidato del PP insistió en que no es posible que haya 17 vueltas al colegio distintas en un Estado con la educación descentralizada desde hace años. En este sentido, Feijóo dudó de la necesidad de un ministerio dedicado a la materia. El candidato también criticó el reparto de los fondos para educación que transfiere el Estado a las comunidades, en el que a Galicia le corresponden 93 millones de euros. "Es una cantidad importante. Para el primer trimestre. ¿Pero no podemos concretar un fondo COVID para 2021? Porque las nóminas hay que pagarlas todo el año", afirmó. La Consellería de Educación ha anunciado un refuerzo de profesores que los sindicatos afirman que es la cantidad mínima para mantener la ratio legal, similar a años anteriores, de 15 alumnos por aula.