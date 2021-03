La Xunta se propone “conseguir la igualdad real y efectiva” en su declaración del 8M mientras el PP pide prohibir las manifestaciones por el coronavirus

La declaración institucional que la Xunta de Galicia ha publicado este 8 de marzo, oficialmente Día Internacional de la Mujer, se marca como objetivos “conseguir la igualdad real y efectiva, superar los estereotipos de género, corregir la desigual distribución de los roles en la sociedad y eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno desarrollo profesional y personal”. El documento comparte además las tesis de la ONU para la conmemoración, pero contrasta con la posición del Partido Popular sobre las manifestaciones feministas: el pasado viernes exigió al Gobierno central su prohibición con la excusa del coronavirus.

Fue su diputado en el Congreso por Lugo, Jaime de Olano, el encargado de defender la posición. Según él, el Ejecutivo central debía “extender por ley” lo que la Delegación del Gobierno ya decidió para Madrid, no autorizar ninguna de las marchas de este lunes. “Por ley debería [Pedro Sánchez] como máximo responsable decidir que no se celebraran a los largo y ancho de todo el territorio nacional... No tiene sentido que no se permitan en Madrid pero sí se permitan en otras comunidades”, dijo. Las manifestaciones, un derecho fundamental, no tienen que ser autorizadas, sino solo comunicadas a la respectiva Delegación del Gobierno. Esta ha informado de las recibidas a la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta, que ha emitido informes en los que pide respectar las medidas de seguridad contra la pandemia.

Feijóo, que en las últimas semanas se ha encomendado a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán para reivindicarse como feminista, ha respaldado la posición de su partido al solicitar del Ejecutivo central “un criterio único” para todo el Estado. Aunque no exigió expresamente la censura de las movilizaciones, sí se sumó a la teoría de la derecha y la ultraderecha según la cual el 8M del pasado año fue “una negligencia” del Gobierno que propulsó la epidemia de COVID. El presidente gallego entregará esta tarde las medallas institucionales Pardo Bazán en la antigua fábrica de tabacos de A Coruña, después de intentar hacerlo en el Pazo de Meirás. Tal vez reincida en su recién hallado feminismo, término que rechazaba hace apenas dos años por desconocer “el alcance del concepto”.

El enfoque de género “guía la acción” de la Xunta

Su gobierno en todo caso “reitera”, a través de su declaración oficial, “su firme compromiso con la visibilización de la mujer en todas las esferas de la sociedad” y reconoce “su liderazgo y contribución para alcanzar un mundo más igualitario”. Añade además la necesidad de “adoptar normativas que impulsen y garanticen la igualdad” y enmarca el 8M 2021 en la crisis sanitaria del coronavirus, en la que “las mujeres gallegas están desempeñando un papel crucial aportando su talento, trabajo y liderazgo en sectores clave”.

Pero ese contexto también “ha puesto de manifiesto muchas desigualdades que todavía persisten” y sobre las que la Xunta promete trabajar “para conseguir superarlas”. La declaración menciona en concreto la grieta salarial, la racionalización de horarios o el fomento del teletrabajo para mejorar la conciliación. “El Gobierno gallego es consciente de que en el escenario actual queda todavía un largo camino por recorrer”, y para ello asume “el enfoque de género, uno de los pilares fundamentales que guía las políticas y acciones” del gabinete.