El director francés Laurent Cantet alerta de la "violencia" de las redes sociales en 'Arthur Rambo'

Cree que "cada palabra tiene un peso que no medimos cuando escribimos una frase" en lugares como Twitter

SAN SEBASTIÁN, 19 (EUROPA PRESS)

El director francés Laurent Cantet alerta de la "violencia" de las redes sociales y del daño que puede producir la "smplificación" de los mensajes en las mismas en 'Arthur Rambo', su última película que compite por la Concha de Oro en la sección oficial de la 69 edición del Festival de San Sebastián.

En rueda de prensa, acompañado de parte del equipo del filme, ha explicado que quiso hacer esta película, que relata la historia de un escritor que utiliza el alias de Arthur Rambo para escribir mensajes de odio en las redes, para plantear "cuál es el llugar que toman las redes sociales en nuestras vidas".

En ese sentido, Cantet ha apuntado que en ellas "se dice cualquier cosa y todos los mensajes llegan al mismo nivel" aunque "seas presidente del Gobierno de la República o un escritor de talento".

"Te seleccionan por los 'followers', pero cada palabra es igual y esa simplificación de los mensajes escritos me da miedo, esa simplificación da lugar a mucha violencia", ha alertado el director francés, quien ha resaltado que "se insulta más fácil en las redes que en la vida real". "Esa violencia es inherente a los medios", ha añadido.

En esa línea, se ha referido al planteamiento que hace uno de los personajes del filme al señalar que "aunque hayan nacido con las redes sociales, hay una incomprensión de su funcionamiento".

Además, el realizador galo ha resaltado que cuando estás en una red social "te diriges al mundo entero" y ha advertido de que ese sistema "tiene una memoria potente y, aunque borres los mensajes, se quedan en el ordenador de alguien", por lo que "cada palabra tiene un peso que no medimos cuando escribimos una frase" en lugares como Twitter.

Laurent Cantet ha explicado que la idea de 'Arthur Rambo' está inspirada en el caso real de un escritor francés cuya carrera literaria terminó "destruida" por unos tuits "controvertidos" publicados en esa red social, con los que "quedó marcado para siempre, pese a que él mismo dice que no reflejan su pensamiento".

"Hay tantos mensajes que circulan por las redes, hay que ser gracioso, provocativo. Cuanto más provocas más seguidores tienes y él cayó en esa trampa", ha asegurado.

Según ha señalado Cantet, que regresa con este filme a la competición oficial en San Sebastián tras 'Foxfire' en 2012, lo que le interesa en sus películas es "ver y mostrar la complejidad de nuestro mundo". "Espero que las películas no sean sólo una constatación, y que la transformación del filme despierte emociones", ha aseverado.

Asimismo, ha destacado que el protagonista de 'Artur Rambo' es "un personaje bastante representativo de nuestra época" y también de "una brecha social" que se vive en Francia, que "está muy marcada sobre todo en París, entre los barrios periféricos y el centro". "Es una figura bastante representativa de nuestra sociedad actual", ha añadido.

"PELIGROSIDAD"

Por su parte, el actor Rabah Nait Oufella ha confesado que no es "muy fan de las redes sociales" en las que no publica "casi nada" de su vida. En esa línea, ha señalado que su generación, de los 30 años, tiene "cierta consciencia de la peligrosidad" de las mismas, algo que tuvo que dejar aparte para interpretar a "ese Arthur Rambo, que ha nacido con las redes sociales, se deja arrastrar y piensa que se puede decir todo, pero internet no es la vida real".

Junto a 'Arthur Rambo', de Laurent Cantet, este domingo se presentan en la sección oficial del Zimenaldia 'Camila saldrá esta noche', cuarta película de la argentina Inés Barrionuevo, que ya participó en la sección 'New Directors' del Festival donostiarra en 2018 con 'Julia y el zorro'; y 'Du som er i himlen/ As in heaven', debut en el largometraje de la danesa Tea Lindeburg.