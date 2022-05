8 exposiciones para este fin de semana: desde Sorolla y Frida Khalo, hasta los cómics más míticos de la historia

La temporada de verano está al caer en Madrid, y con ella coinciden las últimas oportunidades para aprovechar las exposiciones de mayo en los días restantes de sus muestras. Asimismo, llegan más exposiciones que avivan el ocio y la cultura de sus calles y barrios. Para cerrar el mes, coincidiendo con las nuevas fechas de las fiestas de barrio y todo un abanico de festivales, aquí queda una selección de algunas de las muestras de la capital.

Cómic. Sueños e historia. Los títulos insoslayables de la viñeta en CaixaForum

El espacio CaixaForum alberga, del 25 de mayo al 28 de agosto, una exposición que profundiza en la historia, la producción y la conceptualización del llamado como noveno arte: el cómic. Para ello, se propone un recorrido por algunos de los mejores cómics jamás editados, como The Yellow Kid de Richard Felton Outcault, Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, Terry and the Pirates de Milton Caniff, Tintín de Hergé, Flash Gordon de Alex Raymond, The Spirit de Will Eisner, Sin City de Frank Miller, The Amazing Spider-Man de John Romita, Watchmen de Dave Gibbons y Alan Moore, Arzach de Moebius o Corto Maltés de Hugo Pratt, entre otros. A su vez, estas obras también dialogan con una selección de piezas de autores nacionales.

Dónde: CaixaForum Madrid, Paseo del Prado, 36. Metro: Gran Vía

CaixaForum Madrid, Paseo del Prado, 36. Metro: Gran Vía Cuándo: del 25 de mayo al 28 de agosto, de lunes a domingos, de 10.00 a 20.00 h

25 de mayo al 28 de agosto, de lunes a domingos, de 10.00 a 20.00 h Cuánto: entrada general a 6€

entrada general a 6€ Más información en la página web

Festival Flamenco de Madrid: Antonio Gades: Tierra, Mar y Fuego

La exposición Antonio Gades. Tierra, mar y fuego es un homenaje a este bailarín, coreógrafo e intelectual de la danza. Gades (1936-2004) es una referencia esencial en el panorama dancístico y teatral europeo del siglo XX. La muestra incluye carteles, fotografías, audiovisuales, recortes de prensa y manuscritos, además de partituras y demás legados materiales recopilados por Gades. También se incluyen piezas de su colección de indumentaria escenográfica, que contienen tanto el vestuario como algunos elementos utilizados en la representación de las distintas coreografías.

Dónde: Sala de Exposiciones. Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón 4. Metro: Las Musas

Sala de Exposiciones. Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón 4. Metro: Las Musas Cuándo: hasta el domingo 29 de mayo (incluido), de 10.00 a 19:00 h

hasta el domingo 29 de mayo (incluido), de 10.00 a 19:00 h Cuánto: gratuito

gratuito Más información en la página web

Vida y obra de Frida Kahlo: última oportunidad para ver esta una exposición sonora y visual

El descubrimiento de Frida Kahlo no solo puede alcanzarse por medio de la muestra de la Casa de México de Madrid, actualmente en curso. También puede hacerse a través de Vida y obra de Frida Kahlo, que reúne en Teatro Instante (Delicias) más de cien piezas plásticas, literarias y fotográficas para acercarse a la vida y obra de la artista por medio de toda una muestra inmersiva. Los visitantes podrán vivir un acercamiento distinto a la pintora sumergiéndose tanto en su faceta pública como privada, en una exposición única que reúne más de 2.500 fotogramas pintados a mano para llevar al visitante a una gran experiencia audiovisual.

Dónde: Palos de la Frontera 20

Palos de la Frontera 20 Cuándo: último pase el domingo 29 de mayo a las 20:00

último pase el domingo 29 de mayo a las 20:00 Cuánto: General (desde 13 años): a partir de 16 €. Niños (5-12 años) / Grupos / Estudiante / Mayores 65 años: a partir de 12,80 €. Pack Familia (2 adultos + 2 niños ó 2 adulto + 3 niños) *precio por persona: a partir de 12 €. Niño (0-4 años): entrada gratuita

General (desde 13 años): a partir de 16 €. Niños (5-12 años) / Grupos / Estudiante / Mayores 65 años: a partir de 12,80 €. Pack Familia (2 adultos + 2 niños ó 2 adulto + 3 niños) *precio por persona: a partir de 12 €. Niño (0-4 años): entrada gratuita Más información en la página web

Contra la extravagancia del deseo, para disfrutar tras un paseo por El Retiro

El Palacio de Cristal del Retiro acoge una nueva exposición gratuita orquestada por el Museo Reina Sofía. Toda una muestra arquitectónica nómada que envuelve al visitante en la obra de Carlos Bunga, inaugurada el pasado viernes 8 de abril y que se mantendrá hasta el día 4 del próximo mes de septiembre. Elaborada a base de planchas de cartón y cinta adhesiva, en la instalación el autor invita a la reflexión sobre la precariedad en los suburbios y busca el contraste con una edificación como la del Palacio de Cristal.

Dónde: Palacio de Cristal. Paseo República de Cuba, 4. Metro: Retiro

Palacio de Cristal. Paseo República de Cuba, 4. Metro: Retiro Cuándo: hasta el 4 de septiembre, de 10.00 a 21.00 h

hasta el 4 de septiembre, de 10.00 a 21.00 h Cuánto: gratuita

La edad dichosa: escenas familiares de Joaquín Sorolla

El Museo Sorolla acoge del 1 de febrero al 19 de junio una exposición comisariada por Sonia Martínez Requena y Covadonga Pitarch Angulo dedicada a las pinturas infantiles y familiares realizadas por el autor valenciano Joaquín Sorolla. Los niños se convirtieron en protagonistas de las obras del pintor desde el principio de su carrera, convirtiéndose así en un retratista consumado. La exposición se divide en tres secciones: El centro de la familia, El mundo de los niños y La otra infancia.

Dónde: Museo de Sorolla, Paseo del General Martínez Campos, 37. Metro: Gregorio Marañon

Museo de Sorolla, Paseo del General Martínez Campos, 37. Metro: Gregorio Marañon Cuándo: hasta el 19 de junio , de martes a sábado, de 09:30 a 20:00 h, domingo de 10.00 a 15.00 h

hasta el 19 de junio de martes a sábado, de 09:30 a 20:00 h, domingo de 10.00 a 15.00 h Cuánto: entrada general a 3€

entrada general a 3€ Más información en la página web

La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa, en el Museo del Prado

Hasta el próximo 3 de julio, en la sala 83 del edificio Villanueva, El Olfato, obra de Jan Brueghel el Viejo y Rubens, protagoniza La esencia de un cuadro. Una exposición olfativa. Está comisariada por Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo Nacional del Prado, y Gregorio Sola, Perfumista senior de Puig y Académico de la Academia del Perfume, que ha creado 10 fragancias relacionadas con elementos presentes en la pintura.

Dónde: Museo Nacional del Prado, C. de Ruiz de Alarcón, 23. Metro: Estación del Arte

Museo Nacional del Prado, C. de Ruiz de Alarcón, 23. Metro: Estación del Arte Cuándo: de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00h

de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00h Cuánto: entrada general a 3€

entrada general a 3€ Más información en la página web

Exposición por el Día de África en la Fundación Pueblos Hermanos

Entre los días 24 y 29 de mayo, se podrá visitar en el local de la Fundación Pueblos Hermanos una exposición de artistas africanos residentes en España, con toda la fuerza y la belleza de las distintas culturas del continente. Cuadros, máscaras, dibujos y fotografías que acercarán a la realidad africana desde la mirada de tres artistas de Senegal y Guinea Ecuatorial. También se ofrece un recorrido por el Lavapiés africano a través de la fotografía.

Dónde: Fundación Pueblos Hermanos, Calle Laurel, 6. Metro: Acacias

Fundación Pueblos Hermanos, Calle Laurel, 6. Metro: Acacias Cuándo: hasta el domingo 29 (incluido), de 10.00 a 13.30 y de 17 a 20 h.

hasta el domingo 29 (incluido), de 10.00 a 13.30 y de 17 a 20 h. Cuánto: gratuito

gratuito Más información en la página web

En la piel, hablando sin tapujos sobre el cáncer desde el arte

La exposición En la piel hace un recorrido por las distintas obras de los artistas (y hermanos) Ester y Julián López, entre los años 2015 y 2020. Por medio de su exposición, reflejan la historia de cómo el cáncer irrumpió en sus vidas, y cómo su proceso creativo se vio salpicado por este acontecimiento. Las obras, en distintos formatos, estilos y técnicas, son el resultado del trabajo que surge de la necesidad de hablar sin tapujos sobre el cáncer, reflejando sus efectos físicos, emocionales y sociales.