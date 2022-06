CCOO y UGT celebran que la ley turística balear tenga en cuenta a los trabajadores

Los sindicatos CCOO y UGT han celebrado la aprobación de la ley turística balear porque, por primera vez, una norma piensa en los intereses y el bienestar de los trabajadores del sector.

En declaraciones a los medios durante el debate y votación del texto en el Parlament, el secretario general de CCOO, José Luis García, ha señalado que la aprobación es un paso “muy importante” para avanzar en el cambio del modelo turístico porque pone las bases de un nuevo escenario “con espacios en la ley para las personas trabajadoras”.

Según García, además, la ley cambiará el paradigma del modelo turístico al contemplar un techo de plazas, medida que, a su juicio, “invita a reflexionar sobre la sostenibilidad en todos los sentidos”.

“Es un día para estar contentos porque la ley tiene en cuenta a los trabajadores”, ha afirmado por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José García.

El representante de UGT ha instado a que la nueva norma sea un punto de partida para seguir ampliando derechos y seguir avanzando en mejorar la calidad del trabajo.

El sector del alquiler turístico, en contra

Por su parte, la gerente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur), Maria Ginard, ha reiterado el rechazo de la entidad a la nueva ley turística y ha lamentado la “poca sensibilidad” del Govern con el alquiler vacacional. Ginard ha recordado la oposición de la entidad a la norma “desde el minuto uno”.

Ginard ha lamentado que no se haya solucionado la cuestión de las 90.000 plazas de alquiler turístico que dice que están en riesgo de desaparición y ha criticado que el Ejecutivo autonómico no sea sensible con un sector “que reparte la riqueza, aporta beneficios a la oferta complementaria y permite desestacionalizar.”