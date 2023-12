Tuits misóginos y el bulo del 11M: las polémicas de José Ramón Orta, alto cargo del Govern balear del PP

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) es la empresa pública que gestiona las líneas de ferrocarril de la isla, así como el metro de Palma. José Ramón Orta Rotger (Mallorca, 1964) es el gerente de esta institución, un cargo público retribuido con casi 58.000 euros brutos anuales y que depende de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, en manos del PP. El gerente de SFM, sin embargo, es más conocido por sus polémicos retuits en X (antes Twitter) que por su gestión al frente de la empresa pública balear.

José Ramón Orta compartió un tuit, el 17 de noviembre, con una imagen en forma de ‘meme’ donde aparecía la bancada del PSOE y Sumar aplaudiendo a Pedro Sánchez, que acababa de ser investido presidente del Gobierno. No aparecían las caras reales de los diputados, sino una especie de meme con el que se pretende humillar y caricaturizar a las diputadas del PSOE y otras diputadas de grupos de izquierda. “Las muñecas del #PSOEtraidor”, decía el tuit, acompañado de “GraciasIreneGraciasIone”, en referencia a las ministras de Unidas Podemos.

Este meme fue viralizado por simpatizantes de Vox y grupos vinculados a la extrema derecha en el marco de las protestas en los alrededores de Ferraz, donde durante esa semana las ministras del Gobierno fueron humilladas y caricaturizadas con muñecas hinchables desnudas al grito de “no es una sede, es un puticlub” o “estas son las ministras del PSOE”.

El gerente de SFM compartió esos días otros comentarios, como uno que decía que “Pedro Sánchez acaba de reafirmar su compromiso con la democracia. No se veía nada igual desde el anuncio de Maradona y Julio Alberto contra la droga” y otro sobre el bulo de la teoría de la conspiración del 11M, que desvincula los atentados de los trenes de Atocha del grupo terrorista Al-Qaeda. “Todo empezó en 2004, con 200 muertos en Atocha a 3 días de las elecciones. Al día siguiente La SER dijo que fue un islamista con 3 pares de calzones para vincularlo a Irak (falso), y a los 2 días se desguazaban los trenes borrándose las pruebas. Así llegó el maestro de Sánchez”, decía el tuit, en referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La lista de exabruptos compartidos por José Ramón Orta es larga. “En el exilio dice. Hay que ser un auténtico hijo de puta”, compartió una cuenta de X que apoya al ex político de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y que incluía un corte de una entrevista a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, en elDiario.es. Este comentario fue difundido por el gerente de SFM. Como también compartió otro esos mismos días de la fundador de UPyD, Rosa Díez, en el que la política explicaba que ya estaba en Cibeles para “acoger” a la “inmensa mayoría de españoles” que, en opinión de Díez, iban a salir a la calle para “proteger a las instituciones de la democracia y a defender la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos”. La fundadora de UPyD decía, en referencia a la Ley de Amnistía, que se amnistiaba a “golpistas y terroristas”.

En el exilio, dice🤦‍♂️

Hay que ser un auténtico hijo de puta.pic.twitter.com/HIebGjMUbl — Girauters 🇪🇸🇮🇱 (@Girauters) 17 de noviembre de 2023

La consellera no “comparte” los mensajes

En la sesión plenaria del 5 de diciembre, Marco Antonio Guerrero, diputado socialista en el Parlament, preguntó a Marta Vidal (PP), consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, si compartía las palabras expresadas por el gerente de SFM. “No, en ningún caso comparto las formas con las cuales se expresó esta opinión. Fueron desafortunadas, como tampoco comparto cómo se expresan muchas opiniones, en general, a través de las redes sociales”, respondió Vidal.

“Señora Vidal, ya se lo dije un día: los cargos públicos tienen que tener un comportamiento ejemplar. Hasta que no cese a su gerente, usted se está posicionando al lado de un machista”, continuó Guerrero. “Ahora me dice que no comparte las palabras de su gerente, y eso está muy bien. Solo faltaría. Pero estas palabras son insuficientes: tan insuficientes que no las expresa el propio responsable de estas palabras”, lamentó.

El diputado socialista argumentó así que José Ramón Orta [sin citarle directamente] mantenía esas opiniones dado que no las había eliminado de su perfil. “Las luce como quien luce el premio al ‘machirulo del mes’. Tiene la oportunidad de demostrar que está al lado de las mujeres en la lucha por la igualdad y en contra de cualquier tipo de comportamiento machista y misógino”, afirmó Guerrero. El diputado socialista, que emplazó a la consellera Vidal a cesar al gerente de SFM, se preguntaba retóricamente qué tipo de mensaje se manda a los jóvenes, a la ciudadanía balear y, sobre todo, a las mujeres víctimas de cualquier tipo de discriminación machista, si tal cese no se producía.

“Ser un machista y un misógino no te puede abrir puertas en el siglo XXI, te las tiene que cerrar todas”, continuaba Guerrero. “Si no lo cesa, usted está avalando dichas afirmaciones”, opinaba el diputado balear del PSOE. En su opinión, además, cumplir el Pacto contra la Violencia de Género también implica “tolerancia cero ante este tipo de actitudes”.

“Este Govern está al lado de las mujeres”, replicó Vidal. La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad defendió que el Ejecutivo conservador está “en contra de cualquier actitud machista”. “Sin tener ninguna intención de justificar lo que considero una grosería (...) también tengo que decir que este tuit se enmarcó en un fin de semana de crispación generalizada con miles y miles de personas en las calles por una situación creada por un partido, el PSOE, que con tal de gobernar, es capaz de amnistiar, incluso, por delitos comunes”, dijo Vidal. “No están en condiciones de pedir ceses cuando durante su legislatura se produjeron hechos mucho más graves que se taparon y que no generaron la dimisión de nadie”, opinó la consellera.

Sin embargo, los polémicos tuits que comparte José Ramón Orta no son fruto de un día. Por ejemplo, después de que el ultraderechista Javier Milei ganara las elecciones el 20 de noviembre, el gerente de SFM compartió otro mensaje en redes donde se refería al diario El País como ‘izquierda de mierda’ por definir al economista argentino como un ultraderechista. “Repetid, tontines: LI-BER-TA-RIO”, decía el tuit de la cuenta de apoyo a Juan Carlos Girauta.

La polémica se suma a otro exceso verbal en Palma

No son las únicas subidas de tono de cargos públicos vinculados al PP durante estas últimas semanas. Antonio Deudero (PP), teniente de alcalde en el Ajuntament de Palma, y que controla las carteras de Movilidad y Polígonos Industriales, protagonizó una polémica el 30 de noviembre con Neus Truyol (Més per Palma), concejala de izquierdas en la oposición, durante la celebración del pleno municipal.

Los regidores de Més, Unidas Podemos y PSOE abandonaron la sesión después de que Deudero (PP) se dirigiera a Truyol, portavoz de la formación ecosoberanista con un “me gusta la fruta”. Con estas manifestaciones, el popular parafraseó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se pronunció en los mismos términos cuando se le preguntó si había llamado “hijo de puta” a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, como así captaron las cámaras. “Dije 'me gusta la fruta'”, proclamó Ayuso.

Finalmente, el concejal conservador pidió disculpas. “No está en la filosofía de este regidor insultar ni ofender a nadie, ni a título personal ni mucho menos a quienes representan a votantes que, con unas y otras inquietudes, votan a sus representantes y para mí tienen el máximo respeto. Lamento profundamente haber lanzado esa frase y que se haya interpretado como insulto. No era mi intención para nada. Ruego al secretario poder retirar estas palabras del acta”, destacó Deudero.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Truyol consideró que el concejal del PP no se había disculpado. “Simplemente ha dicho que lamentaba que me sintiera afectada por este pronunciamiento, pero en ningún caso ha reconocido que me había insultado cuando todo el mundo ha visto que me había insultado”, explicó la regidora.

El currículum del político balear

José Ramón Orta es licenciado en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), según figura en su currículum que aparece en el portal de Transparencia del Govern. El gerente del SFM regenta su propio despacho desde marzo de 1995, desde donde ha llevado asuntos civiles, penales y relacionados con lo contencioso-administrativo.

Además, ha ocupado otros cargos públicos, como conseller en el Consell Insular de Mallorca o diputado en el Parlament balear, entre 1995 y 1999. Asimismo, ha sido director general de Movilidad del Ajuntament de Palma entre 1997 y 2005 y director general de Seguridad Ciudadana durante el periodo 2005-2007, en la misma institución.

También ha sido miembro de los Consejos de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (2003-2007 y 2011-2015) del Ajuntament de Palma y de la Empresa Municipal de Transportes (2011-2015). Ocupó el mismo cargo que ostenta en la actualidad durante la legislatura de José Ramón Bauzá como presidente del Govern (2011-2015).

elDiario.es se ha intentado poner en contacto con José Ramón Orta, gerente de SFM, para saber si mantiene las opiniones que comparte en redes sociales, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia.