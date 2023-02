Naim Darrechi, el 'tiktoker' de las polémicas machistas y los enfrentamientos a golpes con la Policía

Hasta 28 millones de seguidores y una multitud de polémicas a sus espaldas con tan solo 22 años. El tiktoker mallorquín Naim Darrechi, quien en Instagram se define como artista, se convirtió en un fenómeno de masas desde que en 2016 iniciase su andadura en redes sociales, donde comenzó a compartir vídeos sobre su vida cotidiana, así como canciones y bailes con él como protagonista. Sin embargo, su nombre saltaría definitivamente a la palestra tras confesar que había engañado a sus parejas sexuales femeninas al asegurarles que era estéril para, de este modo, no utilizar preservativo. Entre controversia y controversia, el joven se ha convertido en una máquina de hacer dinero.

La realidad detrás del sueño influencer: pluriempleo, ultraconexión y ansiedad

Más

Hace varias semanas, Darrechi (2002, Palma) se situaba de nuevo en el ojo del huracán después de que una jueza de Palma dictase una orden de busca y captura contra él al no presentarse en el juicio que tenía pendiente por enfrentarse a varios policías y arremeter contra un agente durante un botellón llevado a cabo en la capital balear en plena pandemia. Finalmente, el joven dio señales de vida y mostró su disposición de comparecer en la vista oral. Lo hizo por videoconferencia desde México y se conformó con medio año de prisión y 180 euros de multa por delitos de atentado a la autoridad y lesiones. La Fiscalía reclamaba inicialmente para él un año y medio de cárcel.

Tras la detención por estos hechos fueron difundidos varios vídeos, en los que se escucha a Darrechi decir a los agentes: “Voy fumadísimo, pero más fumado que Bob Marley. Pero no llevo marihuana encima, lo pueden comprobar”. Otro de los presentes tercia en favor del joven: “Pero, agente, que está bien, que no pasa nada, que está con su mascarilla ahí sentado”. En otra de las grabaciones se aprecia cómo el influencer forcejea mientras es reducido por los policías.

“Tranquilas, me he operado para no tener hijos”

Pero mucho antes de este episodio, en 2021 Darrechi desataba un ciclón a nivel político y social: “Les digo: 'Tranquilas, me he operado para no tener hijos'”, llegaba a admitir el influencer en 2021 durante una conversación con el youtuber Mostopapi, quien, por su parte, cuenta con 1,8 millones de seguidores en su canal, en el que aborda cuestiones de contenido sexual con entrevistas a deportistas, influencers y actrices porno. En el vídeo, Darrechi señalaba que le costaba mucho usar condón: “Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’. Sin ningún tipo de problema”, alardeaba. La confesión generó de inmediato un aluvión de críticas y varias denuncias en Fiscalía.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual”, advirtió entonces la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciando que llevaría al Ministerio Público lo manifestado por el tiktoker. “Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, aseveraba la ministra en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) 12 de julio de 2021

El vídeo de Darrechi se difundió con rapidez entre sus seguidores y otros usuarios, desencadenando un debate que trascendió a los medios y, posteriormente, a los organismos judiciales. El Govern interpuso una querella por presuntos delitos de odio y contra la libertad sexual, si bien el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma la archivó, aseverando que sus manifestaciones no fueron “ni graves ni serias desde el punto de vista de la generación de un sentimiento de odio hacia las mujeres”. “En todo caso, el ánimo perseguido no era el de agredir, sino más bien el de fanfarronear alardeando de una pretendida posición de superioridad respecto de sus parejas”, señalaba la magistrada, quien afirmaba, con todo, que las palabras de Darrechi estaban “cargadas de vanidad y faltas de madurez”.

Tras hacerse viral la entrevista y ante las múltiples críticas recibidas, Darrechi se disculpaba públicamente a través de sus stories de Instagram, en las que aseguró que lo que había manifestado no era cierto y que no se dio “cuenta” de la “responsabilidad” que tenía.

“Si te quedas embarazada, te jodes, pero no te cargues al bebé”

No era la primera vez que el tiktoker recibía críticas por sus comentarios misóginos. También despertó revuelo en redes sociales tras calificar el aborto de asesinato: “Si te quedas embarazada, te jodes, pero no te cargues al bebé, ¿ok?”, llegó a manifestar.

Apenas un año después, el streamer volvía a la carga para anunciar su intención de cambiar de género porque “la mujer tiene más derechos” y ante la “desigualdad legislativa” que, en su equivocada opinión, existe en España en esta materia. Acto seguido daba a conocer su nuevo nombre: Naima Alejandra. Una de las reacciones que no tardaron en llegar fue la del portavoz de Más País, Íñigo Errejón, quien señalaba en su Twitter: “Hoy un tiktoker que reconoció entre risas que eyaculaba dentro de mujeres contra su voluntad ha dicho que por culpa del feminismo y la izquierda los hombres tienen menos derechos que las mujeres. El victimismo de los que temen perder privilegios”.

Hoy un tiktoker que reconoció entre risas que eyaculaba dentro de mujeres contra su voluntad ha dicho que por culpa del feminismo y la izquierda los hombres tienen menos derechos que las mujeres. El victimismo de los que temen perder privilegios. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 21 de abril de 2022

Enfrentamiento con la Policía

Uno de los últimos episodios protagonizados por Darrechi se produjo en plena pandemia. El 22 de mayo de 2021, sobre las 20.00 horas, el influencer se encontraba de botellón junto a más de un centenar de jóvenes en la plaza Drassana de Palma. Cuando los agentes de la Policía Local de Palma se personaron en la zona para dispersarlos, el joven se sentó en un banco con un vaso de cerveza en la mano y sin mascarilla, pese a que su uso todavía era obligatorio en la calle.

Uno de los agentes le pidió que se fuera, pero el joven comenzó a realizar aspavientos para pedir a otros chicos que se acercaran. Varios agentes trataron de convencerlo para que se marchara, pero Darrechi advirtió de que no se iría y pidió a sus amigos que grabaran la escena. Cuando los policías le pidieron la documentación, aseguró que no la llevaba consigo y que no recordaba sus datos. En un momento dado, el tiktoker se revolvió e intentó traspasar el cordón policial, provocando un altercado entre la multitud y los funcionarios policiales.

Los agentes redujeron a Darrechi, quien se resistió forcejeando con los agentes a base de manotazos, llegando a golpear a uno de ellos, a quien ha indemnizado con 350 euros como consecuencia de las lesiones causadas. El joven fue finalmente detenido y, tras pasar una noche en los calabozos y ser puesto a disposición judicial, el juez finalmente decretó su puesta en libertad.