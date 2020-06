Alexandria Ocasio-Cortez sostiene la fortaleza rebelde en un Partido Demócrata dominado por Biden

La Congresista Alexandria Ocasio-Cortez, uno de los principales rostros del ala progresista del Partido Demócrata, ha ganado las primarias del partido, revalidando su nominación para las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo mes de noviembre. Su circunscripción, el distrito 14 de Nueva York, que incluye partes del Bronx y Queens, es marcadamente demócrata, por lo que tiene prácticamente asegurado otro mandato de dos años más en el Congreso.

We are realizing that a better world is possible. It’s time to rise for it, speak on it, and create it every day.



Today, we vote for it.pic.twitter.com/boXm0U4sZ4 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 23, 2020

Con un 73% de los apoyos frente a un 19,7%, Ocasio-Cortez se ha impuesto a Michelle Caruso-Cabrera, periodista de la cadena CNBC. Caruso-Cabrera, nieta de inmigrantes italianos y cubanos, era hace unos años votante republicana registrada y en 2010 escribió un libro titulado ‘Sabes que tengo razón: más prosperidad, menos Gobierno’. En el libro, la candidata califica el programa de sanidad Medicare y la Seguridad Social como "las mayores estafas piramidales del país". "La libertad y la democracia están mejor aseguradas cuando existen el secreto bancario y los paraísos fiscales", escribe en otra parte del libro.

La candidata ha vivido durante años en el Hotel Trump de Manhattan hasta 2019, cuando se mudó a su distrito electoral. Ahora, Caruso-Cabrera intenta marcar distancias respecto a las posiciones que defendía en su libro y alega que a día de hoy "lo hubiese escrito de forma diferente". La rival de Ocasio-Cortez ha recibido el apoyo y donaciones de varios titanes de Wall Street, así como de la Cámara de Comercio, un lobby conservador que destina el 80% de sus contribuciones políticas a candidatos republicanos, según los datos de opensecrets.org. Entre sus apoyos en Wall Street está el del consejero delegado del banco Goldman Sachs, el del fondo buitre Blackstone y el de la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo, AT&T.

"No es sorprendente que republicanos financien la campaña de una persona que ha sido republicana durante toda su vida en unas primarias demócratas", afirmó Ocasio-Cortez al periódico Financial Times. "Mientras que nosotros nos hemos resistido al poder de las empresas con políticas que favorecen al trabajador estadounidense medio, esos donantes prefieren financiar a una candidata que responda a Wall Street sobre las necesidades de nuestros constituyentes", añadió.

A pesar del apoyo de pesos pesados de Wall Street, Ocasio-Cortez ha recaudado 10,5 millones de dólares frente a los 2 millones de Caruso-Cabrera. Sin embargo, la donación media de la actual congresista, según The Financial Times, es de 10 dólares. Por el contrario, más del 60% de las donaciones de su rival son donaciones superiores a los 2.000 dólares.

Desde que Ocasio-Cortez consiguió su escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2018, la congresista se ha convertido en una de las referencias del ala más progresista del partido, que tras la derrota de Bernie Sanders frente al exvicepresidente Joe Biden en las primarias de las elecciones generales, no ha podido hacerse con el liderazgo de la formación para enfrentarse a Donald Trump.

Este sector más progresista dentro de los demócratas lleva varios años desafiando al establishment más conservador del partido y las elecciones de 2018 supusieron un gran paso adelante tras la entrada en el Congreso de varias de sus representantes como Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib. Ocasio-Cortez fue una de las grandes sorpresas aquel año tras derrotar a un hombre fuerte del Partido Demócrata que llevaba 20 años ocupando el mismo escaño. La congresista cumplirá 31 años en unos meses, lo que le permitiría presentarse a las elecciones generales de 2024, ya que tendría 35 años recién cumplidos, el mínimo legal según la legislación estadounidense.

Ocasio-Cortez entró de lleno en política en 2016 en la campaña de Bernie Sanders durante las primarias demócratas que perdió ante Hillary Clinton. Posteriormente, en las elecciones de 2018 se convirtió en la congresista más joven de la historia de EEUU. Entre sus propuestas más destacadas está la sanidad gratuita y universal, universidad pública y gratuita y la cancelación de las deudas estudiantiles, entre otras.

La otra batalla de la jornada

En la otra gran batalla de la jornada en Nueva York, el profesor de instituto Jamaal Bowman, apoyado entre otros por Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, entre otros, ha desbancado a otro peso peso pesado del partido, Eliot Engel. Bowman ha logrado el 60,9% de los apoyos mientras que su adversario ha sumado el 35,6% de los votos. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes llevaba 31 años ocupando el escaño y había recibido el apoyo del establishment del partido, entre ellos Hillary Clinton; la actual presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi; y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Hace unos días, Engel asistió a un evento organizado en el Bronx, Nueva York, con motivo de las protestas contra el racismo y abuso policial que se han extendido por todo el país tras la muerte de George Floyd, que falleció tras ser asfixiado por un grupo de agentes de policía de Minneapolis. Engel fue capturado en cámara hablando con el jefe de distrito del Bronx, Rubén Díaz Jr, pidiéndole hablar en una rueda de prensa en la que ya había muchos anotados. "Aprecio que hayas venido, pero hay muchas personas en la lista", señala Díaz. "Si no tuviera unas primarias, no me importaría", responde Engel. "No lo vamos a politizar. Todo el mundo tiene unas primarias, ¿sabes? Lo siento", concluye Díaz.

Our cameras were rolling as @RepEliotEngel asked BP @rubendiazjr if he could speak at a press event this afternoon and was heard saying “if I didn’t have a primary I wouldn’t care.” (Cont...) @News12BXpic.twitter.com/7IeK5PgeNg — Kurt Semder (@KurtSemder) June 2, 2020

"Nunca está en el distrito", denuncia Bowman en su vídeo de campaña. "Incluso ha señalado su casa en Maryland como su primera residencia. No vive en nuestra comunidad. Ha dado por hecho que tiene nuestro apoyo. Después de 31 años de lo mismo, es hora del cambio".