Bruselas ofrece una declaración complementaria sobre Gibraltar aceptada por Londres para evitar el plante de España

La cumbre sigue. Bruselas mantiene la reunión de los jefes de Gobierno para aprobar los acuerdos de retirada y la declaración política sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. Los dos documentos que España no quiere aprobar porque no recogen el papel singular de España en lo relativo a Gibraltar.

"Los 27 y la Comisión han ofrecido un paquete que intenta cumplir con España", ha explicado el secretario de Estado para la UE, Marco Arguiniano, "incluso mejora el texto que habíamos preparado para la declaración política. Y tenemos una promesa del Gobierno británico, dispuesto a declarar que comparten la interpretación que vamos hacer los 27. Estamos esperando ver por escrito esa declaración británica, y hemos pedido que la hagan pública antes del Consejo Europeo. Y cuando tengamos esa declaración y ese compromiso por escrito, el ministro y el presidente del Gobierno tendrán que decidir".

Arguiniano también ha afirmado que España exige que "el texto que han propuesto hacer los británicos y el ámbito de aplicación del artículo 184 se publique antes del Consejo Europeo del domingo. Estamos hablando de 27 que nos quedamos y uno que ya no estará, con el que se negociará un acuerdo internacional que será sometido a las ratificaciones de todos los Parlamentos nacionales. Si no hubiéramos exigido las garantías, en cualquier caso tendríamos veto al final. En lugar de tener que usarlo después de una negociación, es mejor aclararlo todo ahora".

La negociaciones siguen en Bruselas para buscar un acomodo a la posición española ante sus socios, y en ellas están participando el secretario de Estado para la UE, Marco Arguiniano; y el embajador ante la UE, Pablo García-Berdoy. Según ha adelantado la Cadena Ser, la declaración sería firmada antes de la llegada de Theresa May, una declaración que de momento es un borrador de 7 párrafos para recoger el asunto de Gibraltar y otros pendientes, como el de la pesca con Francia.

El documento, según la Cadena Ser, hace referencias a las "líneas maestras o las guide lines, en las que los 27 gobiernos fijaron su posición negociadora y que según indican serán la guía para aplicar los acuerdos del Brexit". En esos textos previos, los 27 indican que "nada de lo pactado con el Reino Unido será de aplicación en Gibraltar sin acuerdo previo entre Londres y Madrid", las posiciones defendidas por España.

Ese texto, no obstante, no es lo que ha pedido España esta semana, que exigía las clarificaciones en la declaración política y en el acuerdo de retirada, no en un documento del Consejo de la UE sin la firma de Reino Unido.

De acuerdo con fuentes diplomáticas presentes en las negociaciones, "aún no hay un texto cerrado", y confirman que la idea que está sobre la mesa es que sea "un documento anexo a las conclusión del Consejo", es decir, no firmado por Reino Unido y sin validez en caso de futuros litigios.

Pero el asunto aún está pendiente y, según dice el corresponsal de AFP en Bruselas, los enviados españoles mantienen las negociaciones abiertas con el Reino Unido y con el negociador jefe de la Comisión Europea, Michel Barnier. Según AFP, el asunto de la pesca sí queda resuelto.

After sherpa meeting, Gibraltar is officially all that's left to tie up for summit. Fishing solved. Team Barnier to meet with Spain delegation today, say diplomats.