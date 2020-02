Buttigieg gana las primarias demócratas de Iowa con menos votos que Sanders

El exalcalde Pete Buttigieg se ha impuesto por un ínfimo margen del 26,2% respecto al 26,1% obtenido por el senador Bernie Sanders en los caucus demócratas de Iowa, según informó este jueves el partido tras un caótico y cuestionado recuento que ha durado tres días.

Buttigieg ha obtenido en total 564 delegados estatales frente a los 562 de Sanders, aunque este último ha recibido más votos que el primero. Sanders ha recibido 45.826 votos (26,6%) frente a los 43.195 (25%) del exalcalde de South Bend (Indiana). El margen es tan pequeño que los medios estadounidenses no dan como ganador a ninguno de los dos candidatos.

En tercera posición ha quedado la senadora Elizabeth Warren con 387 delegados (18%), seguida del exvicepresidente Joe Biden con 341 (15,8%) y de la también senadora Amy Klobuchar, con 264 (12,3%). Warren ha obtenido 34.771 votos; Biden, 23.691; y Klobuchar, 21.181.

Con estos resultados, el Partido Demócrata de Iowa deberá ahora repartir los 41 delegados que en julio acudirán a la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en Wisconsin para elegir al candidato que se enfrente al republicano Donald Trump en noviembre.

De este modo, el Partido Demócrata de Iowa ha dado por finalizado un caótico recuento que ha sembrado de dudas todo el proceso. Durante los tres días que ha durado el recuento, tanto Buttigieg como Sanders se han declarado ganadores de estas primarias. El primero lo hizo con un 0% escrutado y Sanders, el jueves.

Thank you Iowa for bringing our campaign to victory! We are well-positioned to win the Democratic nomination and defeat the most dangerous president in the modern history of this country. pic.twitter.com/JG9LmD62tb