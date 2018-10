La CIA escucha el audio del asesinato del periodista Khashoggi

La directora de la CIA, Gina Haspel, ha escuchado un audio en el que, al parecer, quedó registrado el interrogatorio y el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, según publica The Washington Post. Esta es una de las pruebas utilizadas por Turquía para acusar a Arabia Saudí de asesinato con premeditación.

El pasado mes de marzo, Donald Trump nombró a Haspel como nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia. Este nombramiento fue criticado porque la nueva directora fue la encargada de supervisar la tortura de sospechosos de terrorismo en el año 2002 en una prisión secreta de Tailandia.

Haspel viajó a Ankara para obtener información y documentación sobre el caso Khashoggi que, supuestamente, fue secuestrado y asesinado en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. Acto seguido, Haspel compartió esos datos con el presidente de EEUU.

Trump, que tiene a Arabia Saudí como un pilar central de su estrategia en Oriente Medio, se muestra cada vez más escéptico ante la versión del reino que asegura que fue un "crimen atroz" que tuvo lugar después de una pelea a puñetazos. Trump dijo este martes que las autoridades saudíes se habían envuelto en el "peor encubrimiento de todos los tiempos" y que los que estaban detrás del asesinato "deberían enfrentarse a grandes problemas".

Según The Washington Post, una persona familiarizada con el audio dijo que parecía "convincente" y que podría ejercer todavía más presión sobre EEUU para que pida responsabilidades a Arabia Saudí. "Esto pone la situación en el lado de Washington", asegura Bruce Riedel, antiguo integrante de la CIA. "No solo habrá más presión de los medios de comunicación, sino que el Congreso dirá: 'Gina, nos encantaría que vengas a visitarnos y que nos cuentes exactamente lo que has oído".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este miércoles que Turquía tiene la responsabilidad de esclarecer este "salvaje crimen cometido dentro de sus fronteras", no solo como deber para con la víctima, sino para con la justicia.

"Hemos trabajado para aclarar el asunto sin acusar a nadie. Ayer compartimos con la opinión pública internacional todas las informaciones de las que hasta ahora disponen nuestras unidades judiciales y los servicios secretos", dijo el presidente en Ankara.

"En cuanto salgan más indicios que puedan aclarar el asesinato, los compartiremos con el público", concluyó el presidente turco.