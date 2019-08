La Cachemira india vive un repunte de las restricciones por miedo a protestas

La Cachemira india vivió este viernes un repunte de las restricciones ante el temor de las autoridades indias a que se produjeran protestas durante el día musulmán de rezo, una situación que se repite desde el anuncio de la retirada del estatus especial de la región el pasado 5 de agosto.

Las medidas, que incluyeron la prohibición de las congregaciones en las principales mezquitas, no evitaron que se produjeran hoy protestas en Srinagar, la capital de verano cachemir, según pudo constatar Efe, con decenas de jóvenes lanzando piedras a las fuerzas de seguridad, que respondían con material antidisturbios.

Durante los últimos días habían aparecido además en Srinagar supuestos carteles de grupos independentistas llamando a la protesta, lo que había elevado la tensión en esta región que se disputan la India y Pakistán.

"No hay ningún problema en Cachemira de ley y orden, y los incidentes aislados de lanzamientos de piedra se están atendiendo como corresponde", afirmó a la prensa el subinspector general de la Policía cachemir V.K. Birdhi.

Sin embargo la situación continúa lejos de ser normal.

Así aunque las autoridades locales decidieron esta semana reabrir en la región 774 colegios de unos 6.000, los estudiantes aún no se han presentado.

"Estamos satisfechos con la asistencia de empleados, pero la de estudiantes en colegios de primaria y secundaria es desalentadora", dijo a Efe el director de Educación Escolar cachemir, M. Younus Malik, que añadió que espera que los alumnos regresen pronto.

Las restricciones a los derechos de reunión y de libre circulación fueron impuestas en el estado de Jammu y Cachemira el pasado 4 de agosto, y vinieron acompañadas según algunas fuentes de miles de arrestos, incluidos líderes políticos y activistas.

Justificadas las restricciones por las autoridades indias en un primer momento por supuestas amenazas terroristas, el Gobierno procedió un día después a presentar en el Parlamento una ley que modificaba el artículo 370 de la Constitución, que establecía el estatus especial de Cachemira por el que la región gozó de autonomía constitucional durante setenta años, y a dividir en dos el estado.

Además de las restricciones al movimiento, la región ha permanecido durante dos semanas bajo un bloqueo total de las telecomunicaciones e internet, que se fueron relajando esporádicamente en algunas zonas, sobre todo en el distrito de Jammu, de mayoría hindú, frente a la musulmana Cachemira.

Esta situación ha llevado a que escaseen productos de primera necesidad como las inyecciones de insulina para los diabéticos, según denunció el distribuidor de este producto Mansoor Ahmad.

"No hemos recibido ninguna remesa de insulina desde hace dos semanas", aseguró a Efe el empresario, que explicó que aunque pidió nuevos envíos, no es fácil que le lleguen porque "los mercados están cerrados y no se hacen negocios".

La ausencia de comunicaciones también ha supuesto que algunas familias no hayan recibido desde hace semanas noticias de los suyos, a pesar de que las autoridades locales aseguran tener el problema resuelto al habilitar centros públicos de llamadas.

"Llevo aquí dos días, pero he sido incapaz de llamar a mi hija, que estudia en la Universidad Islámica de Aligarh", en el estado norteño de Uttar Pradesh, dijo a Efe Shahida Bano entre lágrimas.

La mujer criticó además que aunque las autoridades aseguran que han restaurado las líneas telefónicas, parece que solo lo han hecho para los VIP y no para la gente normal".

Shah Abbas