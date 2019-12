Corbyn y Johson se lanzan acusaciones por la responsabilidad del atentado terrorista del pasado viernes en Londres

Los dos principales partidos británicos, Conservador y Laborista, se han cruzado este domingo reproches sobre las responsabilidades relacionadas con el atentado que este viernes dejó dos víctimas mortales y tres heridos en el Puente de Londres.

El presunto autor del atentado, Usmar Khan, de 28 años, había salido de prisión tras cumplir la mitad de una condena de 16 años por planear ataques yihadistas. Cuando cometió el atentado acuchillando a varias personas el pasado viernes, Khan iba a participar en una conferencia sobre rehabilitación de reos organizada por la Universidad de Cambridge.

These fellas are amazing. The terrorist has already killed 2 people, injured others and they chase him down with a whale tusk and a fire extinguisher. He’s wearing a suicide vest which they don’t know is fake.

Incredible. True heroes. #LondonBridgepic.twitter.com/0hduOInM9I