Dimite el ministro de Economía británico antes del nombramiento de Johnson como primer ministro

El ministro de Economía de Reino Unido, Philip Hammond, ha presentado este miércoles su dimisión, horas antes del nombramiento oficial de Boris Johnson como nuevo primer ministro británico.

En una carta dirigida a la todavía primera ministra, Theresa May, el actual "chancellor" ha señalado que su sucesor "debe tener la libertad" de elegir a un ministro de Economía "totalmente alineado con su posición política". Tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones, Hammond no es partidario de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo, un escenario que no descarta Johnson.

El político conservador ha señalado en la misiva que, "a pesar de la incertidumbre generada por el Brexit", su ministerio ha sido capaz de crear un "notable progreso en la reconstrucción de las finanzas públicas", así como de preparar a la economía británica para "las oportunidades que están por venir".

Hammond se convierte en el tercer ministro que dimite en menos de 24 horas por la elección ayer de Johnson como nuevo premier con el apoyo del 66 % de los afiliados tories en unos comicios internos en los que venció al titular de Exteriores, Jeremy Hunt.

Los ministros de Justicia, David Gauke, y de Cooperación Internacional, Rory Stewart, presentaron ayer sendas renuncias, como hizo también la secretaria de Estado de Educación, Anne Milton, y el secretario de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan.

Johnson tendrá esta tarde la audiencia de rigor con la reina Isabel II, con la que se formalizará su nombramiento, y después comenzará a dar a conocer los nombres de los ministros que integrarán su gabinete.

La prensa británica especula con que el actual ministro del Interior, Sajid Javid, podría ser el elegido para sustituir a Hammond al mando de Economía, mientras que el nombre de la exministra de Cooperación Internacional Priti Patel suena para Interior.