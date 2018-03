Europa y EEUU expulsan a decenas de diplomáticos rusos por el ataque al exespía ruso Sergei Skripal

Estados Unidos ha ordenado este lunes la expulsión del país de 60 diplomáticos rusos en respuesta al intento de asesinato en Londres del exespía Serguéi Skripal, quien fue hospitalizado el pasado 4 de marzo tras ser expuesto a un agente químico, según ha informado fuentes oficiales.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha informado que otros 14 países de la UE también expulsarán a diplomáticos rusos de sus países. "No se descartan medidas adicionales en los próximos días y semanas", ha añadido Tusk,

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.