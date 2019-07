Francia rebaja el triunfalismo por el acuerdo UE-Mercosur y aclara que "todavía" no está lista para firmarlo

La portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, ha anunciado este martes que Francia "todavía" no está lista para ratificar el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur.

"Vamos a mirarlo en detalle y en función de esos detalles, decidiremos. Por el momento, Francia no está lista para ratificar el tratado", ha señalado Ndiaye en una entrevista en la televisión "BFM TV".



Para la Ndiaye, los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) deberán dar "garantías" a Francia para que ratifique el acuerdo, como ya sucedió con Canadá antes de rubricar su acuerdo comercial con le UE, el llamado CETA.



"Lo que decíamos del CETA hace cinco años no es lo mismo que decimos hoy, porque el CETA de hace cinco años no es el de hoy. Hay unas garantías que hemos obtenido en las conversaciones con el Gobierno canadiense", ha indicado la portavoz Gobierno galo.



En esta línea, Sibeth ha insistido en que el Gobierno francés va a "examinar" atentamente el texto antes de comprometerse con él. "Hoy no puedo decir que vayamos a ratificarlo", ha recalcado.

Brasil y su falta de compromiso con el cambio climático

Por su parte, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria de Francia, François de Rugy, ha destacado que una de las "consecuencias indirectas" del pacto con el Mercosur es que Brasil se haya comprometido a no salir del Acuerdo de París sobre el clima.

"No habrá ratificación si Brasil continúa con la deforestación en el Amazonas", ha aseverado De Rugy. En este sentido, el ministro ha recordado que el tratado comercial no ha sido ratificado aún, y no lo será, hasta que Brasil "respete" sus compromisos en materia ecológica.

Francia ha sido desde el inicio uno de los países más reticentes a cerrar el acuerdo con el Mercosur, debido sobre todo a las garantías ecológicas que exige y a la presión de sus agricultores, especialmente por las importaciones de vacuno y azúcar.

Las negociaciones técnicas para un acuerdo entre la UE y Mercosur se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000 y desde entonces se han celebrado más de una treintena de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con bloqueos de muchos años.