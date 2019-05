Guaidó se reúne con Leopoldo López en la embajada de España en Caracas

El presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió el domingo con el líder opositor Leopoldo López, que está refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, según ha informado Newtral.

López, condenado a 13 años por "instigación pública", cumplía condena en arresto domiciliario cuando fue liberado el pasado 30 de abril por militares levantados contra Nicolás Maduro.

Tras el fallido intento de levantamiento militar encabezado por Guaidó, López buscó protección en la embajada de Chile en Venezuela y posteriormente se trasladó a la residencia del embajador español en Caracas.

España afirmó entonces que no tiene intención de entregar a López, sin embargo, Josep Borrell, ministro Exteriores, indicó que España no va a permitir que su sede se convierta en un centro de activismo político. "Ayer (López) tuvo un encuentro con la prensa, pero a partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su estancia, España no va a permitir que su Embajada se convierta en un centro de activismo político", señaló el pasado 3 de mayo.