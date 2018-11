Jeremy Corbyn ve "improbable" que el acuerdo del Brexit sea "bueno" para Reino Unido y amenaza con votar en contra

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha asegurado este martes que ve "improbable" que el principio de acuerdo de Brexit al que han llegado Reino Unido y Bruselas sea "bueno" para el país.

Aunque ha asegurado que su partido esperará hasta que se conozcan los detalles del texto acordado por el Gobierno de Theresa May para la salida de los británicos de la Unión Europea, Corbyn ha recalcado en Twitter su desconfianza dado "el caótico rumbo de las negociaciones".

Labour has been clear from the beginning that we need a deal to support jobs and the economy - and that guarantees standards and protections. If this deal doesn’t meet our six tests and work for the whole country, then we will vote against it. #BrexitDeal