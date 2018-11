Polémica en Reino Unido por un vídeo filtrado de Boris Johnson: "¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial?"

"Hola gente, soy Boris Johnson, ministro de Exteriores". Así comenzaba el exministro de Exteriores británico un disparatado discurso para su Twitter sobre las relaciones entre Reino Unido y Portugal realizado con motivo de una de sus visitas al país luso. La cadena BBC ha publicado el making of del vídeo, lleno de errores e imprecisiones.

Tras afirmar que la relación entre Reino Unido y Portugal es la "alianza y amistad más antigua en la historia diplomática", Johnson menciona su papel en la Segunda Guerra Mundial. Pero no sabe qué decir. "Este fue un lugar que... que.. Estoy intentando pensar, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¡Corta esto un segundo! ¿Qué hicimos [en Portugal] en la Segunda Guerra Mundial? Era neutral, ¿no?", se pregunta el ministro. Su asesor le recuerda el episodio de las Azores (de gran valor geoestratégico para los Aliados). "¡Las Azores!", responde. "¿Qué hicimos en las Azores?", pregunta a continuación.

I watched this with my mouth open the entire time pic.twitter.com/GmvYcLr0yS