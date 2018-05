Mattarella propone un formar un Gobierno técnico hasta diciembre ante la falta de acuerdo en Italia

El presidente italiano, Sergio Mattarella, ha propuesto este lunes la formación de un Gobierno técnico y "neutral" hasta el mes de diciembre, dada la falta de acuerdo para formarlo ahora o, como alternativa menos recomendada, elecciones durante el verano.

El jefe del Estado ha comparecido ante los medios en el palacio romano del Quirinale, sede de la presidencia, después de la tercera ronda de consultas con los partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones del 4 de marzo, en las que nadie ha obtenido mayoría.

Mattarella ha destacado que en el actual Parlamento, dividido en tres fuerzas predominantes, "hace falta el acuerdo de dos de ellas", algo que no se ha producido durante las tres reuniones que ha mantenido con sus respectivos líderes.

No obstante, ha emplazado que "es obligatorio dar vida a un nuevo Gobierno, no se puede esperar más". Según el mandatario, es imperativo contar con un Ejecutivo "en plenas funciones que pueda administrar nuestro país sin límites de un Gobierno dimisionario".

Pese a la falta de acuerdo, Mattarella ha pedido a los distintos partidos políticos que permitan en el Parlamento, a través de la moción de confianza, "un Gobierno neutral, de servicio", vigente hasta diciembre.



Mientras, los partidos, que han pedido tiempo a Mattarella durante las consultas, deberán "profundizar el debate entre ellos para madurar un acuerdo que sume una mayoría", y este tiempo con un Gobierno neutral en funciones "podría ser útil" para ello, dijo.



El Gobierno no será partidista y, para ello, el presidente Mattarella pedirá a su futuro presidente y ministros que no se presenten a las próximas elecciones.



La "hipótesis alternativa" a este Gobierno neutral sería convocar elecciones inmediatamente, en julio o en otoño, pero Mattarella lo desaconsejó pues el verano dificulta las elecciones y además puede que después no dé tiempo a elaborar los presupuestos para 2019.



La opción preferida del jefe del Estado italiano sería por lo tanto la formación de ese "Gobierno neutral" que representaría al país en el Consejo Europeo de junio, donde se abordarán temas "importantes" como el presupuesto de la Unión Europea.



"Que elijan los partidos con su libertad de comportamiento en su sede, el Parlamento, entre estas alternativas", ha concluido.