Miles de personas protestan en el Reino Unido contra el "golpe" de Johnson

Miles de manifestantes han salido este sábado a la calle en diversas ciudades del Reino Unido bajo el lema "Stop de Coup" ("Detener el golpe") para protestar contra la clausura del Parlamento durante cinco semanas dispuesta por el primer ministro británico, Boris Johnson.

El grupo de presión "Otra Europa es posible" convocó 32 protestas a lo largo del país, mientras que Momentum, una organización adscrita al ala izquierdista del Partido Laborista, llamó a "ocupar los puentes y bloquear carreteras".

Además de en Londres, los manifestantes han salido a la calle en ciudades como Manchester, Oxford, Glasgow, Birmingham, Brighton, Swansea, Bristol y Liverpool.

And here's Brighton, looking not bad at all!



We're joined by @CarolineLucas

and @lloyd_rm. Coming together across party lines to #StopTheCoup

Una de las concentraciones más numerosas se ha producido en la inmediaciones de Downing Street, en Londres, donde se encuentra la residencia oficial del primer ministro.

Crowds building on Whitehall outside Downing Street. People of many different political parties and none are gathering here and all across the country.



Time to pull together and #DefendDemocracy and stop Boris Johnson imposing Brexit on the country #StopTheCoup

Ante los congregados en el centro de la capital británica, John McDonnell, portavoz de Economía laborista y mano derecha del líder, Jeremy Corbyn, defendió la necesidad de "luchar para proteger la democracia".

Labour shadow chancellor, John McDonnell, told the crowd: "This is a fight to protect our democracy. We know what Johnson is up to, it's not very subtle, is it? He wants to close down our democracy to force through a no-deal Brexit."

Johnson "quiere cerrar nuestra democracia y forzar un 'brexit' sin acuerdo", ha declarado McDonnell. Además, ha subrayado que los diputados deben contar con el tiempo suficiente para "dar su opinión sobre las políticas (del Gobierno) y el futuro del país".

El jefe del Ejecutivo ha avanzado su intención de cerrar el periodo de sesiones parlamentario durante la segunda semana de septiembre y no volver a iniciar la actividad en el Palacio de Westminster hasta el 14 de octubre.

La oposición considera que Johnson pretende con ese paso reducir las opciones para que los diputados pongan trabas a una eventual salida no negociada de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, la fecha límite establecida por Bruselas para que el Reino Unido ratifique un pacto de salida.

El primer ministro mantiene que su principal objetivo es obtener mayores concesiones en un nuevo acuerdo de salida, si bien asegura que romperá los lazos con Bruselas en la fecha marcada aunque para entonces no haya podido cerrar ese pacto.

El ministro de Economía, Sajid Javid, defendió por su parte la decisión de Johnson, al considerar que "es bastante normal en este momento del año que el Parlamento inicie un receso".

"Es perfectamente correcto y apropiado suspender el Parlamento", afirmó Javid en una entrevista con BBC Radio 4 en la que señaló que el inicio de un nuevo periodo de sesiones permitirá al Gobierno, formado a finales de julio, presentar su programa legislativo cuando la reina Isabel II vuelva a reabrir la cámara en octubre.