La movilidad en el mundo: avalancha en supermercados y farmacias antes del confinamiento y más cuarentena en Madrid que en Nueva York

Los vecinos de la Comunidad de Madrid y los de la Lombardía italiana son los que más han reducido su afluencia a supermercados y farmacias durante el confinamiento para contener la epidemia de coronavirus. Los residentes de Londres van mucho más a parques que los de otras regiones del mundo afectadas. En Nueva York, la presencia de los ciudadanos en sus puestos de trabajo se ha reducido mucho menos que en las zonas europeas que han registrado un gran número de casos de COVID-19.

Los datos se desprenden del primer informe que Google ha lanzado este viernes. La herramienta, abierta a todos sus usuarios, permite monitorizar el impacto que están teniendo las medidas de distanciamiento social en España y otros 130 países del mundo. Empleando la tecnología que ya usa Google Maps para detectar los atascos o la afluencia a un determinado comercio o lugar público en tiempo real, la multinacional americana elaborará informes sobre cómo evoluciona el movimiento de población entre lugares de trabajo, comercios minoristas y de ocio, tiendas de alimentación y farmacias, parques, estaciones de transporte público y zonas residenciales. Los informes incluyen datos hasta las últimas 48 / 72 horas y los comparan con las medias de antes del confinamiento, la de las primeras cinco semanas del año. En esta publicación, están fechados a 29 de marzo.

eldiario.es ha consultado cómo ha caído el movimiento de los residentes de las regiones más afectadas por el coronavirus de acuerdo con el análisis de la compañía. La Lombardía italiana es por lo general en la que más se desploma. La afluencia a "locales comerciales y de ocio" -como restaurantes, centros comerciales, museos, bibliotecas y cines- ha caído un 95%, así como a las tiendas de alimentación y farmacias, un 81%. La tendencia es a la baja desde finales de febrero, coincidiendo con los comienzos del brote originado en el norte italiano. Sin embargo, el gran descenso es a partir de la semana del 8 de marzo, cuando el Gobierno extendió la cuarentena a todo el país y tomó medidas más drásticas, como el cierre de todos los comercios salvo farmacias y supermercados, que después se replicaron en otros países como España.

La evolución de la movilidad en la Lombardía. Google

En la Comunidad de Madrid la afluencia de los residentes a comercios minoristas y de ocio -cerrados durante el Estado de alarma- es similar a la de los lombardos, un 94% menos que la media antes del confinamiento. Pero los madrileños van más a comprar comida y a la farmacia que en el área italiana, con una caída del 71%, según el informe de Google.

En la región parisina, donde también se ha decretado confinamiento obligatorio hasta el 15 de abril, se está yendo más a las tiendas de alimentación y a las farmacias que en la Lombardía y Madrid (la caída es del 69%), pero menos que en el Gran Londres (48% menos), de acuerdo con sus datos.

Los vecinos del Gran Londres están acudiendo más a parques, plazas y jardines públicos que los de otras áreas del mundo afectadas. La bajada en este caso es del 59%. En la Lombardía italiana, la Comunidad de Madrid o la región parisina el desplome ha sido mucho mayor: del 91%, el 92% y el 89%, respectivamente. Sin embargo, en estas cuatro zonas la tendencia de movilidad en lugares de transporte público como estaciones de metro, autobús y tren la reducción no es tan dispar, y oscila entre el 80% (Gran Londres) y el 89% (la Lombardía italiana).

Evolución del movimientos en Gran Londres. Google

Lo mismo ocurre con la presencia en los lugares de trabajo. En todas ellas han bajado, pero bastante menos que en los casos de supermercados, farmacias, parques o lugares de ocio. Los que más la han disminuido son los lombardos y los madrileños, que se mueven un 65% menos en esta dirección. En la región parisina y en el Gran Londres la tendencia es similar, un 63% y un 62%, respectivamente.

La evolución de movimientos en Nueva York. Google

No obstante, hay que tener en cuenta que el movimiento no ha empezado a reducirse en todas estas regiones a la vez. Si bien en la Lombardía viene decayendo desde finales de febrero, con una bajada mucho más pronunciada en la segunda de marzo -la misma en la empieza a reducirse en la Comunidad de Madrid, en la región parisina o el Gran Londres pasan más días antes de que comience a bajar. España, por ejemplo, decretó el Estado de alarma el 14 de marzo, Francia empezó su cierre total el 17 de marzo y Reino Unido no anunció el confinamiento hasta una semana después, el 24 de marzo. Google además deja claro que la "precisión de la localización y la interpretación de los lugares categorizados varía de una región a otra" y que estas pueden tener características distintas, por ejemplo, las zonas rurales frente a las urbanas.

Mayor descenso en Buenos Aires que en Nueva York

Sobresale el caso de Nueva York, el estado más golpeado por la epidemia de COVID-19 en Estados Unidos. A pesar de ser la región que más volumen de casos ha detectado -más de 90.000, por encima de la provincia china de Hubei, donde se registró por primera vez este nuevo coronavirus-, la gente ha reducido mucho menos su afluencia a locales minoristas y de ocio (-62%), tiendas de alimentación y farmacias (-32%), parques (-47%) o estaciones de transporte (-68%) que en las zonas europeas analizadas con los datos del gigante tecnológico.

Los neoyorquinos también están yendo más al trabajo que los ciudadanos de las regiones que envuelven a Londres, Madrid, Milán o París. El descenso en este caso es solo del 46%. El gobernador de Nueva York decretó el pasado 19 de marzo que todos los empleados de servicios no esenciales deberán dejar de acudir a sus puestos y trabajaran desde sus hogares con el fin de reducir el ritmo de contagios del coronavirus. La idea es que todo el mundo permanezca en sus domicilios todo lo posible, aunque no se impide a nadie que, por ejemplo, salga a tomar el aire. El número de personas que acude a sus puestos de trabajo en el estado norteamericano empezó a caer la tercera semana de marzo.

También destaca el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. A pesar de no estar entre las regiones más afectadas -el país entero aún no ha llegado a los 2.000 casos totales-, el nivel de reducción de la afluencia a los lugares analizados se encuentra en niveles similares a los de las áreas europeas y muy por encima de Nueva York. Los bonanaerenses van un 60% menos a tiendas de alimentación y farmacias, un 91% menos a parques (el mismo dato que en la Lombardía) y un 71% menos a las estaciones de transporte. Argentina ha decretado cuarentena obligatoria para toda la población hasta mediados de abril.

EEUU, el país con menor bajada

eldiario.es también ha comparado los datos de movilidad recopilados por Google en los tres países más afectados por el coronavirus del mundo -en función de los casos detectados-, Estados Unidos, Italia y España. Además, observa la tendencia en otros territorios europeos con un gran volumen de casos, como Alemania, Francia y Reino Unidos, y aquellos en otros continentes que están adoptando medidas de confinamiento como India, Sudáfrica o Argentina. El informe de la multinacional estadounidense no recopila datos de países que también han registrado un alto número de contagios como Irán o China, así como Rusia.

Estados Unidos, el país que más contagios totales ha confirmado y tercera nación del mundo más poblada (330 millones de habitantes), es el que menos reducción muestra en todas las categorías analizadas. Allí, las medidas de confinamiento dependen, de momento, de cada estado. Los estadounidenses van un 22% menos que antes a tiendas de alimentación o a farmacias, frente al 60% registrado en Sudáfrica. La bajada de la afluencia de la población del país norteamericanos a parques es del 19%. En Francia, por ejemplo, es del 82%.

Los países en los que más se ha desplomado la afluencia a comercios minoristas y locales de ocio son España e Italia, un 94% menos. La bajada supera el 80% en el caso de la población de Reino Unido, Francia y Argentina. El descenso es menor en India y Alemania, un 77%.

Los italianos son los que menos están yendo a comprar comida y medicamentos, un 85% menos que antes. Los franceses (-72%) han ido más a estos comercios que los españoles (-76%), pero menos que los británicos, que son junto a los estadounidenses los que menos han reducido su afluencia a las tiendas de alimentación y farmacia, con una caída del 46%.

La población de India y de Sudáfrica ha reducido menos su presencia en parques y jardines públicos, un 57% y un 55%, que la de Argentina, en la que el descenso es del 89%, al igual que en España. Los ciudadanos italianos son los que han protagonizado, una vez más, la mayor caída de afluencia a estas zonas verdes, del 90%.

Si se observan los centros de trabajo, los que más han reducido su concurrencia a estos lugares son los españoles, un 64% y los italianos, un 63% menos. Después de los estadounidenses, los alemanes son los que menos han dejado de ir a dichos centros, un 39%. En Sudáfrica e India la bajada en la tendencia de movilidad a los lugares de trabajo no supera el 50%. En Argentina y Reino Unido, no llega al 60%.