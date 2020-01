El Parlamento Europeo tras el Brexit: gana peso la derecha y España suma cinco eurodiputados más

El Parlamento Europeo tiene 751 eurodiputados. Hasta el 31 de enero a medianoche, cuando se repartan los 73 diputados británicos que abandonan la Cámara: unos cuantos se amortizan y otros cuántos se reparten entre algunos países para dejar el total de la Eurocámara en 705. España pasa de los 54 actuales a los 59.

PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y Lliures per Europa (la candidatura de Carles Puigdemont) ganarán un eurodiputado cada uno con la salida de Reino Unido de la Unión Europea –el Brexit es efectivo este 1 de febrero–.

De esta manera, el PSOE sigue siendo la principal fuerza con 22 escaños tras la incorporación de Marcos Ros Sempere; el PP pasa a tener 13 con Gabriel Mato –hermano de Ana Mato–; Ciudadanos se coloca con 7 con la llegada de Adrián Vázquez –habrían sido 8 si no se hubiera ido del partido Javier Nart, ahora eurodiputado independiente dentro del grupo liberal de Renew Europe–, Vox alcanza el cuarto escaño con Margarita de la Pisa, y Lliures pasará a tres: junto a Carles Puigdemont y Toni Comín, se debería incorporar la exconsellera Clara Ponsatí, quien vive en Escocia tras irse de España por el 1-O y que se debería beneficiar de la sentencia de la Justicia europea sobre Junqueras del 19 de diciembre pasado, que establece que se adquiere la condición de eurodiputado con los resultados oficiales, sin necesitar ningún otro paso burocrático posterior.

Mientras tanto, sigue pendiente de resolver el problema con Oriol Junqueras, quien ha recurrido la negativa del Parlamento Europeo a otorgarle el acta –que pasaría a Jordi Solé–.

El Parlamento Europeo aprobó repartir, entre los 14 países que, como España, están infrarrepresentados, 27 de los 73 escaños libres que dejará el Reino Unido tras su salida de la Unión, a partir del 1 de febrero de 2020.

Los otros 46 puestos quedarán en reserva con vistas a la posible incorporación de nuevos Estados miembros en el futuro.

Así, el hemiciclo pasará de los 751 eurodiputados actuales a contar con 705. España será junto a Francia la gran beneficiada, pues pasará de 54 eurodiputados, a 59 (Francia sumará 79, por los 74 de la actualidad).

Tras España y Francia, el resto de países beneficiados serán Italia y Holanda (+3), Irlanda (+2), Polonia, Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia (+1). Los otros 13 Estados miembros mantendrán la representación actual.

Giro a la derecha

La composición del Parlamento Europeo vira a la derecha tras el Brexit, en tanto que los populares y la extrema derecha de Identidad y Democracia (ID) aumentan sus efectivos este 1 de febrero. Mientras tanto, los socialdemócratas (S&D), los liberales (Renew Europe), los Verdes y el GUE pierden un total de 25 escaños. Es más, ID superará a los verdes: la extrema derecha crece hasta los 76 y los ecologistas caen a los 67.

Los populares ganan cinco escaños, de Estonia, Irlanda, España y Eslovaquia, reforzando su primera posición hasta los 187 escaños; mientras que los socialdemócratas pierden seis laboristas, pero ganan cuatro escaños de España, Rumanía, Francia y Croacia, y se quedan en 148 escaños.

Los liberales de Renew Europe, por su parte, se quedan sin los 17 escaños de los liberal demócratas británicos, pero ganan seis de Dinamarca, España, Irlanda, Francia y Países Bajos. Mientras, la extrema derecha de ID se convierte en el cuarto grupo más grande: no tienen ningún eurodiputado británico que perder y ganan tres escaños de Francia, Italia y Países Bajos hasta los 76.

Los Verdes caen al quinto puesto con 68 escaños (pendientes del escaño de Junqueras) tras perder 11 eurodiputados británicos y ganar otros cuatro de Francia, Finlandia, Austria y Suecia.

El grupo de Vox, ECR, que alberga a los Tories de Boris Johnson, perderán siete escaños y ganarán tres de España, Italia y Polonia –y falta por saber si también el holandés del Forum von Democratie–.

El GUE pierde un eurodiputado del Sinn Fein de Irlanda del Norte –más otro que se va a los No Inscritos, pero no por el Brexit–, y el grupo de No Inscritos, los 27 del Partido Brexit de Nigel Farage.

Así, la gran coalición amplia que gobierna Europa –populares, liberales y socialdemócratas– pasa 444 escaños de 751 a 432 de 705. Por otro lado la extrema derecha y los ultraconservadores de ID y ECR se mantiene en 138.