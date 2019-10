Trump confirma que no cooperará con la investigación del impeachment y bloquea a un testigo clave

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha bloqueado la comparecencia ante varios comités de la Cámara Baja del embajador del país en la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, testigo central en las investigaciones de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario por presiones a Ucrania.

"Me encantaría enviar al embajador Sondland, un hombre realmente bueno y un gran estadounidense, a testificar, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública", tuiteó Trump.

I would love to send Ambassador Sondland, a really good man and great American, to testify, but unfortunately he would be testifying before a totally compromised kangaroo court, where Republican’s rights have been taken away, and true facts are not allowed out for the public....