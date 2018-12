El año de Trump termina con una cuarta parte de su administración cerrada y con el sueldo de 8.000 funcionarios paralizado

El año acaba para el Gobierno estadounidense de Donald Trump inmerso en un cierre parcial administrativo que ha provocado que una cuarta parte de sus funciones queden paralizadas y que el sueldo de unos 800.000 empleados federales haya sido suspendido.

Trump, que ha cancelado sus vacaciones de Navidad y de celebración de Año Nuevo para quedarse en Washington y tratar de solucionar el cierre administrativo, ha culpado a los congresistas demócratas de la paralización parcial de su Administración, que ha llegado este lunes a su décimo día.

El principal escollo para la reapertura del Gobierno estadounidense es la financiación para la seguridad fronteriza del país, que Trump considera que debe incluir 5.000 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México.

Sin embargo, los demócratas se han mostrado contrarios a esta iniciativa y solo darían el visto bueno a menos de la mitad de esa cantidad reclamada por el presidente.

En un tuit, Trump ha pedido a los congresistas demócratas que regresen de sus vacaciones para votar a favor de más fondos para la seguridad fronteriza del país en el presupuesto y reactivar así las partes de la Administración que están cerradas.

"Estoy en el Despacho Oval. Demócratas, vuelvan de sus vacaciones ahora y dennos los votos necesarios para la seguridad de la frontera, incluyendo el muro. Ustedes votaron que sí en 2006 y 2013. Uno vez más, sí, pero conmigo al frente. ¡Lo construiré, y rápido!", ha escrito el presidente.

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast!

Asimismo, el mandatario ha recordado que la idea de fortalecer la seguridad fronteriza mediante un muro fue una de sus promesas estrella durante la campaña electoral.

Por otro lado, ha señalado que la construcción "correcta" de un muro en la frontera con México funcionará "casi al 100%" para evitar los flujos de inmigración ilegal y tráfico de drogas que pasan por el sur de EEUU. Trump ha calificado de "increíble" que los demócratas digan que la idea del muro es anticuada y que no funcionará.

"(Los demócratas) dicen que (el muro) es tecnología antigua, pero también lo es la rueda. Ahora dicen que es inmoral, pero mucho más inmoral es que la gente se esté muriendo (al tratar de cruzar la frontera)", ha cargado Trump en un tuit.

It’s incredible how Democrats can all use their ridiculous sound bite and say that a Wall doesn’t work. It does, and properly built, almost 100%! They say it’s old technology - but so is the wheel. They now say it is immoral- but it is far more immoral for people to be dying!