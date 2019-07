Tsipras pide el voto para que "los sacrificios no hayan sido en balde" ante los pronósticos de un vuelco a la derecha

Alexis Tsipras llegó al colegio de siempre, a la hora de siempre. A las 10.15 –9.15, hora peninsular española– bajó de su coche oficial, subió la calle hasta las puertas del colegio arropado por militantes que coreaban su nombre y cantaban contra el líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, previsible triunfador de la jornada de este 7 de julio, si no se equivocan las encuestas.

Tsipras, con camisa blanca, como siempre, sonriente y unos claveles en la mano derecha, se dirigió a la urna sabiendo que podría ser el último día que lo hiciera como primer ministro. Han sido más de cuatro años desde que ganó por primera vez, en enero de 2015, frente a los partidos que habían llevado a Grecia a la bancarrota, PASOK y Nueva Democracia; en los que se erigió como esperanza e ilusión de una salida a la crisis sin las recetas de la troika de recortes y austeridad; personificó el pulso antagonista a una Bruselas que sólo veía números.

Pero Tsipras, este domingo, votaba sabiendo que le esperaban menos simpatizantes en el colegio que hace cuatro años, menos periodistas nacionales e internacionales; que el mitin de cierre de campaña del viernes pasado, cuando se cumplían exactamente cuatro años del referéndum del Oxi, la plaza de Syntagma no estaba llena. Y también sabe que hace mes y medio, el 26 de mayo, Nueva Democracia le ganó las europeas y Syriza no conservó ningún gobierno municipal ni regional relevante.

Tsipras apeló a los jóvenes, para "que no dejen una decisión crítica de sus vidas en manos de otros", y añadió: "Es una batalla crucial, la damos con optimismo, la damos con decisión hasta el último minuto, para que los sacrificios y los esfuerzos de nuestra gente no se pierdan, para que nuestro país no se detenga".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tuiteaba anoche en apoyo de Tsipras.

Politics is the art of dealing with contradictions. @tsipras_eu had the courage to govern with all the Greek and European power against. Those who never try will never take the risk of being wrong. We did not take Manhattan, but you were worthy and brave. Fuerza Alexis! ✊ pic.twitter.com/BdftCvKBHi