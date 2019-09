La UE coloca las políticas de migración dentro de una "Vicepresidencia para Proteger nuestro Estilo de Vida Europeo"

Ya no habrá una cartera de Migración en la Comisión Europea. La presidenta electa, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes su nuevo equipo, y ha anunciado que las políticas de migración bajo la vicepresidencia de Protección de nuestro Estilo Europeo de Vida, en manos del griego Margaritis Schinas, hasta ahora portavoz de la Comisión de Jean-Claude Juncker. De la vicepresidencia de Estilo de Vida Europeo depende la comisaría de Interior, con competencias también sobre migración.

La migración es uno de los asuntos fundamentales europeos. No sólo por los flujos, que han ido descendiendo en los últimos años en cantidad, sino por las muertes que se producen en el Mediterráneo, las complicaciones para las ONG dedicadas a salvar a quienes huyen del hambre y de la guerra, y por su gestión una vez que llegan a territorio europeo.

La UE tiene pendiente un acuerdo sobre las políticas de asilo, y quien en su debate de investidura en julio hablaba de "corredores humanitarios", este martes ha presentado su Comisión sin cartera propia de Migración y dejándola bajo Proteger nuestro estilo de vida europeo.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7