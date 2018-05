Un grupo de ultraderechistas agreden al alcalde de Tesalónica

Un grupo de ultraderechistas han agredido al alcalde de Tesalónica, Yiannis Boutaris, durante la celebración de un acto conmemorativo en recuerdo a los griegos pontos muertos a manos de las tropas otomanas durante la I Guerra Mundial.

Boutaris, un hombre de 75 años, ha tenido que ser hospitalizado tras ser golpeado hasta caer al suelo y recibir varias patadas. Los agresores han llegado a tirar botellas al alcalde de la segunda ciudad más grande de Grecia, que tuvo que salir del lugar en coche: "Me golpeaban por todas partes. Patadas, puñetazos, de todo", ha declarado a medios griegos.

La Policía está trabajando en la identificación de los agresores. Según la BBC, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha emitido un comunicado en el que denuncia "a los matones de extrema derecha". Syriza ha condenado el "intento fascista de intimidación". También ha sido condenado por la oposición.

#GREECE 🇬🇷



The mayor of Greece’s second-largest city, #Thessaloniki, was attacked by an angry mob of at least a dozen people, believed to be nationalist extremists, during a remembrance event on Saturday. pic.twitter.com/xEuBRAOWAS