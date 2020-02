Sanders, el candidato crítico con la patria: "EEUU ha derrocado Gobiernos en todo el mundo como Chile, Guatemala e Irán"

El candidato demócrata Bernie Sanders ha aprovechado el décimo debate de las primarias del partido para volver a criticar el agresivo historial de la política exterior de EEUU.

"Quizá a veces sea una buena idea ser honesto con la política exterior estadounidense y eso implica [reconocer] el hecho de que EEUU ha derrocado Gobiernos en todo el mundo. En Chile, Guatemala, Irán...", ha afirmado en el debate celebrado este martes en Carolina del Sur.

No es la primera vez que Bernie Sanders critica la política exterior estadounidense. En las primarias de 2016, cuando perdió la candidatura contra Hillary Clinton, el senador fue interrogado sobre sus declaraciones sobre Cuba en los años 80. "No hay que alabar todo de Fidel Castro: es una dictadura, una economía pobre y queremos cambios, pero también se han hecho cosas buenas en Cuba y no creo que EEUU tenga que ir derrocando Gobiernos que no nos gusten", respondió el candidato.

Este miércoles, Sanders ha tuiteado un vídeo de Obama en el que el expresidente alaba los logros educativos y sanitarios de Fidel Castro en Cuba. "La esperanza de vida de los cubanos es equivalente a la de EEUU a pesar de ser un país muy pobre porque tienen acceso al sistema sanitario", sostiene Obama en el vídeo.

"I said this to President Castro in Cuba. Look you've made great progress in educating young people...Medical care. The life expectancy of Cubans is equivalent to the United States despite it being a very poor country because they have access to health care." – President Obama pic.twitter.com/pKDzvo3YpO