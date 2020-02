Los críticos con Bernie Sanders combaten su popularidad con vídeos antiguos donde habla sobre la URSS y Cuba

Bernie Sanders lidera las encuestas nacionales de las primarias demócratas desde hace una semana gracias al empujón recibido en Iowa y New Hampshire. Desde entonces, sus rivales del Partido Republicano e incluso dentro de su propio partido han comenzado a difundir vídeos de los años 80 en los que Sanders aparece hablando de la Unión Soviética, de Cuba y de Nicaragua.

Uno de los vídeos más difundidos por activistas, periodistas y políticos es un fragmento de una rueda de prensa de una hora que dio Bernie Sanders en 1988 tras regresar de un viaje de 10 días a la URSS.

"Cuando estuvimos en Moscú, por ejemplo, nos impresionó muchísimo su sistema de transporte público. Las estaciones eran preciosas, con muchas obras de arte. Era un sistema muy efectivo. También me impresionaron sus programas de juventud y sus programas culturales, que van mucho más allá de lo que hacemos en este país", sostiene Sanders en uno de los vídeos más compartidos en redes sociales.

Muchos de sus críticos han utilizado estos fragmentos para relacionar a Sanders con líderes autoritarios y agitar el miedo al socialismo. Sin embargo, el propio Sanders en la rueda de prensa de una hora celebrada tras el viaje a Moscú dijo que el país no era democrático. En 2016, cuando se presentó a las primarias para luchar por el liderazgo del partido contra Hillary Clinton, Sanders también tuvo que responder a sus declaraciones de hace tres décadas.

"Bernie Sanders alaba a la Rusia comunista, prefiriendo la Unión Soviética al estilo de vida americano", denuncia Lindy Li, delegada del candidato Joe Biden para la Convención Demócrata. Ari Fleischer, secretario de prensa de George Bush y actual colaborador en Fox News, señala: "Esto es repugnante. Para el 99,9% de nosotros que recordamos lo opresiva que era la URSS, es repugnante que Bernie Sanders perteneciese a la franja que la alababa".

En 1988, Sanders, alcalde de Burlington (Vermont) y recién casado, viajó a la URSS en una mezcla de viaje oficial y "luna de miel muy extraña". Tan solo unos días después, el entonces presidente, Ronald Reagan también viajó a Moscú para celebrar una cumbre con Gorbachov. Quedaba muy poco para el final de la Guerra Fría. Jeff Weaver, asesor de Sanders, declaró el año pasado a The Washington Post que el viaje se hizo para estrechar lazos entre dos pueblos enfrentados por la política.

"Muchas personas con las que hemos hablado reconocen abiertamente que no son una sociedad democrática. Al menos algunos de ellos están ahora en medio de un momento muy importante y turbulento en su historia para intentar determinar cómo pueden ir de la situación actual hasta convertirse en una sociedad más abierta y democrática", señaló Sanders en la rueda de prensa.

"El hecho de que estuviésemos dispuestos a ser críticos con EEUU, creo que les hizo más receptivos a las críticas que hacíamos nosotros de su sociedad", señaló Sanders en la rueda de prensa posterior a su viaje. "Decíamos 'sí, en nuestro país también tenemos una crisis de vivienda. Nuestra vivienda en general es mejor que la vuestra, pero la gente paga el 40% de sus ingresos. La calidad de vuestra vivienda no es buena, pero apreciamos el hecho de que la gente solo paga el 5%. La calidad de vuestra sanidad no es buena, pero en EEUU, creedme, tenemos un gran problema con nuestra sanidad'".

"Cojamos las fortalezas de ambos sistemas", afirmó Sanders en la rueda de prensa. "Aprendamos el uno del otro". En otro vídeo de dos minutos difundido por la cuenta Reagan Battalion, Sanders sostiene: "No hemos hecho un estudio de estas cosas, pero la gente parece contenta. No noté muchas carencias".

Al año siguiente, Sanders viajó a Cuba durante su último mes como alcalde de la ciudad. "Con Castro se ha hecho un enorme progreso en la mejora de las vidas de la gente pobre", afirmó el ahora senador antes de partir al tiempo que incidió en las "grandes deficiencias" en derechos democráticos.

"No he visto a ningún niño enfermo. No he visto ninguna persona sin hogar", afirmó Sanders al periódico Burlington Free Press. "No solo tiene sanidad, sino una sanidad de muy buena calidad... la revolución allí es mucho más profunda de lo que creía. Realmente es una revolución en términos de valores".

En las primarias de 2016, Sanders se tuvo que enfrentar a sus declaraciones de los años 80 sobre Cuba. "Cuba es un país muy pobre, su economía va mal, es una sociedad autoritaria. Pero Cuba también produce muchos médicos y van por países pobres de todo el mundo haciendo bien. Cuando Castro llegó al poder, hizo mucho por erradicar el analfabetismo. No hay que alabar todo de Fidel Castro: es una dictadura, una economía pobre y queremos cambios, pero también se han hecho cosas buenas en Cuba y no creo que EEUU tenga que ir derrocando Gobiernos que no nos gusten", respondió el candidato.