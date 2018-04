21 muertos y 40 heridos en un doble atentado en Kabul

Al menos 21 personas han muerto, entre ellas un fotógrafo de la Agencia AFP y otros dos periodistas, y 40 han resultado heridos en un doble atentado este lunes en una zona del centro de Kabul, según han informado a EFE fuentes oficiales.

El portavoz del Ministerio de Salud Pública de Afganistán, Wahidullah Majroh, ha confirmado que los muertos se elevan ya a 21 y los heridos a 40, y ha precisado que la mayoría de ellos han sido trasladados al Hospital Wazir Akbar Khan, "el más cercano al lugar del ataque".

La ONG Comité de Seguridad de los Periodistas Afganos (AJSC) informó en su cuenta de Twitter de que tiene constancia de la muerte de 9 periodistas en la explosión de Kabul, aunque no ofreció sus identidades.

El portavoz del ministerio ha asegurado que entre los fallecidos se encuentran al menos tres periodistas, uno de ellos el fotógrafo Shah Marai de la agencia AFP, según ha confirmado la propia agencia francesa en Twitter.

Majroh ha indicado a EFE que entre los fallecidos están Khair Muhammad, de la cadena afgana Tolo News, y Ebadullah Hananzai, de la emisora Azadi Radio.

#UPDATE At least 21 people have been killed, including Agence France-Presse chief photographer Shah Marai and three other journalists, in two suicide blasts in Kabul.

Officials warn the death toll could rise. pic.twitter.com/naw8RVSUef