Los epidemiólogos de Nueva Zelanda explican cómo lograron erradicar el virus del país y qué hacer para no volver atrás

Este lunes fue el primer día desde el pasado 28 de febrero que Nueva Zelanda no tiene casos activos de COVID-19. Según nuestros modelos, en este momento es muy probable (en realidad, la probabilidad es superior al 95 %) que Nueva Zelanda haya eliminado por completo el virus. Estos datos coinciden con los modelos de nuestros colegas del centro de investigación Te Pūnaha Matatini.

Today we can announce that there are now no active cases of COVID-19 in New Zealand! Read our full update at https://t.co/YYbSSBzUJC pic.twitter.com/GEMQ1QghgA

Al inicio de esta semana también se cumplía el decimoséptimo día sin que se registren casos nuevos. Nueva Zelanda ha tenido un total de 1 154 casos confirmados (que ascenderían a 1.504 si les sumamos los casos probables) y 22 fallecidos.

Hablamos de un hito importante, de un momento que hay que celebrar. Sin embargo, y mientras seguimos reconstruyendo la economía, Nueva Zelanda tiene numerosos retos por delante que debe superar si quiere seguir manteniendo su estatus de país libre de COVID-19 en un momento en el que la pandemia sigue presente en el resto del mundo.

Sigue siendo importante que el Gobierno se base en datos científicos sólidos a la hora de gestionar la pandemia y valorar los riesgos. Más abajo damos diversas recomendaciones de autoprotección… pero también defendemos que Nueva Zelanda debe reformar urgentemente su sistema sanitario. Esto debe incluir la creación de una nueva agencia nacional de salud pública para la prevención y el control de enfermedades.

En un contexto médico, 'eliminación' significa la ausencia de una enfermedad a escala nacional o regional. El término 'erradicación' se usa cuando la extinción es global (como por ejemplo fue el caso de la viruela).

La 'eliminación' exige un sistema de vigilancia de alta eficacia que permita asegurarse de que, aunque el control en las fronteras falle, se podrá detectar rápidamente cualquier nuevo caso. Partimos de la base de que las definiciones son importantes. Lo son, en primer lugar, para dar certidumbre a los ciudadanos. Pero también para ampliar en función de ellas las conexiones de transporte con otros países que, de igual modo, hayan conseguido eliminar el virus.

Es importante que recordemos que los casos activos no son los que nos tienen que preocupar. Por definición, se trata de casos que ya han sido identificados, que están aislados y que es muy poco probable que contagien a otras personas. El principal objetivo de la eliminación son los casos no detectados que extienden la enfermedad de forma silenciosa. Por este motivo necesitamos modelos matemáticos que nos digan si la eliminación es posible.

La decidida estrategia de eliminación de Nueva Zelanda aparentemente ha funcionado, pero es fácil caer en la autocomplacencia. Y es que hay muchos otros países que han puesto en marcha una estrategia de contención y que posteriormente han tenido nuevos rebrotes. Algunos de los casos más notorios han sido Singapur, Corea del Sur o Australia.

Nueva Zelanda ha dedicado muchos meses a ampliar sus capacidades para eliminar el COVID-19. Pero mantener esta situación plantea diversos retos. Puertos, aeropuertos y las instalaciones dedicadas a guardar cuarentena siguen siendo lugares potenciales de transmisión de casos procedentes del extranjero, sobre todo si tenemos en cuenta las presiones que existen para aumentar las llegadas de extranjeros.

La decisión de Nueva Zelanda de abandonar la alerta Nivel 1 acabará con todas las restricciones relativas al mantenimiento de la distancia física. Pero en caso de que el virus vuelva, esto crea el caldo de cultivo para que se produzcan brotes en reuniones sociales celebradas en espacios cerrados. Además, Nueva Zelanda se encamina hacia el invierno, época en la que los virus respiratorios se contagian con mayor facilidad, como ya hemos visto en los coronavirus de carácter altamente estacional como por ejemplo los responsables del resfriado común.

At midnight tonight, Monday 8th June, New Zealand will shift to Alert Level 1.

⁣

At Alert Level 1, everyone can return without restriction to work, school, sports and domestic travel, and you can get together with as many people as you want. pic.twitter.com/cNl83t7YhP