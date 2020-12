Un eurodiputado del partido de Orbán, 'cazado' en una orgía en Bruselas saltándose las restricciones de la pandemia

Un eurodiputado del partido de Viktor Orbán, el primer ministro ultranacionalista húngaro que está bloqueando el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones, ha sido cazado en una orgía saltándose todas las restricciones por la pandemia de la COVID-19 en Bruselas. Fue en la noche del viernes al sábado, y el nombre del eurodiputado es Jozsef Szajer (Fidesz/PPE), quien dimitió el domingo alegando "fatiga". La fiesta sexual tuvo lugar en el primer piso de un edificio, encima de un café en el centro de Bruselas. Las 25 personas presentes, principalmente hombres, fueron todas multadas, según adelantaron medios belgas.

"Los medios belgas han informado sobre una fiesta privada en Bruselas el viernes. Yo estaba presente", explica Szajer, ex vicepresidente de los populares europeos en la Eurocámara en un comunicado: "Después de que la policía me preguntara por mi identidad, ya que no tenía identificación, declaré que era diputado al Parlamento Europeo. La policía continuó el proceso y finalmente emitió una advertencia verbal oficial y me condujo a casa".

"No tomé drogas", asegura el ya ex eurodiputado húngaro: "Me ofrecí a la policía hacer una prueba, pero no lo hicieron. Según la policía, encontraron píldora de éxtasis, pero no es mía, no tengo conocimiento de quién y cómo la llevó. Lamento profundamente haber violado las restricciones de la COVID, fue una irresponsabilidad de mi parte. Estoy dispuesto a defender la pagar que corresponda. Con mi renuncia el domingo asumí las consecuencias políticas y personales". Eso sí, cuando dimitió el domingo alegó "fatiga", no dijo nada de la fiesta.

Szajer concluye: "Pido disculpas a mi familia, a mis colegas, a mis votantes. Les pido que evalúen mi error en el contexto de 30 años de trabajo arduo y dedicado. El paso en falso es estrictamente personal, yo soy el único responsable de él. Les pido a todos que no lo extiendan a mi patria, ni a mi comunidad política".

De acuerdo con NHL, en la fiesta también estuvieron presentes "varios diplomáticos" y el eurodiputado, quien "supuestamente intentó huir por la canaleta del techo, pero la policía lo pudo atrapar". Los agentes también encontraron drogas en el lugar, según el mismo medio.

El eurodiputado Szajer es uno de los miembros fundadores de Fidesz, el partido ultranacionalista de derechas del primer ministro húngaro. Szajer fue líder del partido en el Parlamento húngaro de 1994 a 2002. Luego pasó al Parlamento Europeo, de donde dimitió este domingo, cuando comunicó su marcha al presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

Fidesz se opone abiertamente a la igualdad de derechos para las personas LGTB, y el Gobierno húngaro hizo imposible en mayo trasponer los cambios de género en los documentos oficiales. Al tiempo, busca prohibir la adopción para parejas homosexuales.

El propio Szajer, según medios húngaros, "no solo es un aliado cercano del primer ministro Orbán, él personalmente reescribió la constitución de Hungría para incluir la siguiente línea: 'Hungría protegerá la institución del matrimonio como unión de un hombre y una mujer".