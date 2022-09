Bannon será acusado de nuevos cargos de fraude en la recaudación de fondos para el muro fronterizo

La Fiscalía de Nueva York tiene previsto presentar cargos contra el ultraderechista Steve Bannon, antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según varios medios locales. Bannon estaría acusado de fraude estatal relacionado con su papel en un plan de recaudación de fondos para construir un muro fronterizo, según contaron dos fuentes cercanas a los hechos al medio británico The Guardian. El exasesor tiene previsto presentarse ante la justicia este jueves, informan los diarios The Washington Post y The New York Times.

El muro maldito: las estafas, chapuzas y delitos de la promesa estrella de Trump

Saber más

Bannon ya había sido imputado a nivel federal por defraudar a donantes para la construcción el muro fronterizo en 2020, pero antes de dejar la Casa Blanca el presidente Trump le concedió el indulto. Los presidentes solo pueden conceder indultos a nivel federal, por lo que aún puede ser imputado por este caso a nivel estatal. Según fuentes de The Guardian, casi inmediatamente después de que se conociera el indulto, la Fiscalía de Nueva York comenzó una investigación a nivel estatal contra el polémico exasesor.

Varios aliados cercanos a Bannon han sido citados a declarar en los últimos meses, dijeron fuentes al diario británico, añadiendo que el exasesor conoció las intenciones de la fiscalía en los últimos días y que probablemente los cargos estatales reflejarán el caso federal en el que fue indultado.

Más de un millón de euros

En 2020, Bannon y otras tres personas fueron acusadas de afirmar falsamente que no aceptarían una compensación por su trabajo recaudando fondos en el proyecto privado “We Build the Wall”, cuyo objetivo era financiar parte de la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

El exasesor fue acusado de quedarse personalmente con más de un millón de dólares de lo que la gente había donado. En total, los cuatro acusados en el caso recaudaron más de 25 millones de dólares en el crowdfunding online, que también prometía a los donantes que toda la recaudación se destinaría a la construcción del muro.

Bannon se declaró inocente de los cargos federales en agosto de 2020, pero otros dos, Brian Kolfage y Andrew Badolato, se declararon culpables de desviar el dinero del plan y defraudar a otros para su propio beneficio.

En un comunicado recogido por el canal NBC, Bannon reconoció que las autoridades neoyorquinas tenían previsto “presentar cargos falsos” contra él, y precisó que esto sucede “60 días antes de las elecciones de mitad de mandato” (previstas para el próximo noviembre), dando a entender que tras ello hay motivaciones electorales. El antiguo asesor de Trump ha cargado contra la Fiscalía y ha calificado lo ocurrido de “utilización partidista del sistema penal como un arma política”.

El pasado julio, Bannon fue declarado culpable de desacato al Congreso, por lo que podría ser condenado hasta a un año de prisión y a una multa de hasta 200.000 dólares.