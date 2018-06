Melania Trump envía un extraño mensaje con su ropa en un viaje a Texas para interesarse por la crisis migratoria

La primera dama de EEUU, Melania Trump, eligió el jueves para el comienzo de su visita a la frontera con México una gabardina con un enigmático mensaje que inundó las redes sociales de expresiones de asombro y especulaciones sobre si quiso enviar un mensaje sobre su interés en las familias de inmigrantes.

"Realmente no me importa, ¿y a ti?", rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina caqui que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes.

La primera dama ya no llevaba la gabardina cuando visitó uno de los centros de detención para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad.

La chaqueta era de la marca española Zara y se vendía por 39 dólares, aunque ya no está disponible en su web.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, confirmó la autenticidad de la fotografía: "Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario", afirmó Grisham.

En The New York Times, su responsable de información sobre moda, Vanessa Friedman, escribió que es imposible que Melania Trump no fuera consciente de la inscripción que aparece en la prenda, porque siempre ha sido muy consciente de que nada que se ponga resulta irrelevante y sabe que será fotografiada y su ropa, comentada. "Aceptar la idea de que ella se puso simplemente la chaqueta de Zara en una situación similar (a la de un viaje a Texas por las inundaciones en el que también se habló de su ropa), sólo porque la tenía a mano y le quedaba bien, o algo así, es sencillamente increíble", escribe Friedman.

Las expresiones de sorpresa e incredulidad se multiplicaron en Twitter al difundirse la fotografía, con un usuario declarándose "sin palabras" y otro aventurando que el mensaje iba dirigido a apaciguar a los votantes del presidente, Donald Trump.

Trump también comentó la imagen en su cuenta de Twitter y además con su propia interpretación. Resulta que se trataba de un mensaje dirigido a los medios de comunicación adictos a la mentira, a los "Fake News Media", en su expresión.

"Estoy aquí para saber de esta instalación (un centro benéfico que ha acogido a algunos hijos de inmigrantes detenidos), en la que sé que hay niños alojados a largo plazo", dijo en la localidad de MacAllen, Texas. "Y también me gustaría saber cómo puedo ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo más rápido posible".