Israel acusa a Sánchez “de apoyar el terrorismo” con sus “falsas afirmaciones” sobre la ofensiva en Gaza

Crisis diplomática con Israel después del viaje de Pedro Sánchez y el primer ministro belga, Alexander de Croo, a ese país, donde el presidente español fue muy duro con Benjamín Netanyahu al criticar la respuesta que está llevando a cabo en la Franja de Gaza con el “insoportable” asesinato de miles de palestinos. El ministro de Exteriores, Eli Cohen, ha convocado a los embajadores de ambos países para reprenderles por esas palabras y lejos de retractarse, asegura que seguirán actuando contra Hamás en Gaza. Israel acusa a los dirigentes europeos de “apoyar el terrorismo” con sus “falsas afirmaciones”.

“Condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que apoyan el terrorismo. Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, señala en un comunicado: “Reanudaremos los combates después del alto el fuego hasta la eliminación del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza y la liberación de todos los secuestrados”.

El Gobierno de Netanyahu se revuelve así contra las críticas que han formulado durante su viaje a Oriente Medio. “El número de palestinos muertos es realmente insoportable. Debe distinguirse claramente entre objetivos militares y la protección de los civiles”, le dijo Sánchez a su homólogo tras afirmar que Israel tiene derecho a defender dentro del derecho internacional tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. “Necesitamos parar esta catástrofe humanitaria. La respuesta no puede implicar la muerte de gente inocente, incluidos miles de niños”, señaló en la reunión con el presidente de país, Isaac Herzog.

Además de condenar la actuación de Israel en Gaza, Sánchez, que ha apostado por la celebración de una conferencia de paz que conduzca al reconocimiento de dos estados, ha abierto la puerta a que España lo haga unilateralmente. “Ha llegado el momento para que la comunidad internacional, especialmente los países europeos, tomen una decisión sobre el reconocimiento del estado palestino”, ha afirmado en una rueda de prensa en Rafah en el fin de su viaje a Oriente Medio: “Valdría la pena que lo hiciésemos juntos pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones”, ha añadido.

El español ha sido uno de los dirigentes europeos con una posición más dura contra Israel en un momento en el que se hacen equilibrismos en la UE, que se ha limitado a pedir “pausas humanitarias” y ha evitado señalar a ese país por violaciones del derecho internacional.

Sí lo hicieron el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o el alto representante, Josep Borrell, al inicio del conflicto, cuando consideraron que el asedio a Gaza, que dejó sin servicios básicos a la población gazatí iba en contra del derecho internacional.

No es la primera vez que Israel se revuelve por las críticas contra sus ataques a la Franja de Gaza. Declaró 'non' grata a la ONU y reclamó la dimisión de su secretario general, Antònio Guterres, después de que éste dijera que los “terribles ataques” de Hamás contra Israel el 7 de octubre no pueden justificar el “castigo colectivo del pueblo palestino”, y hablara de “las claras violaciones del derecho internacional humanitario que se están presenciando en Gaza”.