La OTAN pide en Alemania una “decisión pronto” sobre el envío de tanques a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se han reunido este martes en Berlín para discutir el envío de los carros de combate alemanes Leopard 2 a Ucrania. El ejecutivo del canciller Olaf Scholz tiene la capacidad de autorizar o vetar a otros países el envío de este modelo de tanque, el más utilizado a nivel europeo, y se enfrenta a una presión externa –de otros aliados– e interna –de sus socios de coalición– para dar luz verde a la entrega.

“Hemos discutido el tema de los carros de combate. Las consultas continuarán y espero que tengamos una decisión pronto”, ha dicho Stoltenberg. “Los tanques son importantes para repeler las ofensivas rusas y para que Ucrania recupere territorio [...] Habrá una decisión pronto porque el tiempo importa y habrá nuevos anuncios”.

Por su parte, Pistorius, ha señalado que la decisión no tardará y que Alemania está revisando sus tanques. “Estamos preparando una decisión que vendrá muy pronto”, ha asegurado. “Estamos mirando el estado actual de los Leopard. No es solo contarlos, ya que sabemos los que tenemos, sino también ver las compatibilidades entre los distintos modelos de Leopard, por ejemplo. Para actuar rápido cuando llegue la situación”, ha añadido.

El ministro de Defensa alemán enmarca la decisión en el ámbito de todos los aliados y no como una decisión individual. “Alemania no está aislada en esto. Hay socios que siguen evaluando la situación mientras otros quieren actuar más rápido, pero no estamos desunidos”, ha dicho.

“En este momento crucial de la guerra, tenemos que proporcionar a Ucrania sistemas más pesados y avanzados y tenemos que hacerlo más rápido. No solo para que Ucrania sobreviva, sino para que recupere territorio”, ha dicho Stoltenberg. “El único camino hacia una paz duradera es dejar claro a Putin que no ganará en el campo de batalla”, ha añadido. La fuerzas ucranianas