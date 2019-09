Aguado dice ahora que no permitirá una "cacería" contra Ayuso en la comisión de investigación sobre Avalmadrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este viernes que confía "hoy por hoy" en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su relación con Avalmadrid, y ha indicado que la "mancha de corrupción" que hay en este ente no les distraerá para cumplir con su programa de Gobierno de 155 medidas.

En declaraciones a los periodistas tras visitar la Escuela Infantil Palmas Palmitas, situada en Las Tablas, al ser preguntado sobre si se diera el caso de que Ayuso fuera relacionada con algún caso de corrupción en la empresa Avalmadrid, Aguado ha defendido que "no hay que construir marcos ficticios" y que "cuando se produzca un hecho concreto" tomarán una decisión.

"Hoy por hoy confío en la presidenta, en Díaz Ayuso. Somos compañeros del Consejo de Gobierno y vamos a seguir mirando al frente y no nos va a distraer nada de nuestro objetivo de poner en marcha las 155 reformas y que se puede gobernar bien", ha sostenido.

Aguado ha reiterado que el objetivo del Gobierno regional es "levantar alfombras" y "llegar hasta el final en todos y cada uno de los casos en los que ha podido haber irregularidades y corrupción política", que, a su juicio, Avalmadrid "es uno de ellos".

No obstante, ha insistido en que en la comisión de investigación sobre Avalamadrid no les van a encontrar "para hacer circos" ni "una cacería política contra una persona concreta". "No vamos a tolerar una causa personal contra nadie. Esto no es una causa contra una persona en concreto.

Estas declaraciones se unen a las realizadas en la misma línea el jueves en la Cadena SER. "Tiene sentido que haya una investigación (...) pero no buscando causas contra nadie, no lo voy a tolerar", ha apuntado el vicepresidente regional, antes de insistir: "Si lo que quieren hacer (los partidos de la izquierda) es una cacería (...) que no cuenten con nosotros ni para este caso ni para ninguno", insistió.

A comienzos de semana Ignacio Aguado abrió el primer gran desencuentro en el seno del Gobierno autonómico cuando tras anunciar PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid una comisión de investigación, Ciudadanos avanzó su apoyo. "No se debe confundir lealtad con complicidad", aseguró a través de Twitter. "No vamos a parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...y caiga quien caiga", en lo que parecía un aviso a Isabel Díaz Ayuso.

Para eso nos votaron 625.000 madrileños y os puedo asegurar que no vamos a defraudarles #VamosMadrid — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 3, 2019

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, respondió con un reproche a su socio de Gobierno, asegurando que ella sí apoyará a Aguado y Rivera cuando "la máquina de destrucción de la izquierda vaya a por ellos". Ayuso puso en duda la "objetividad" de la intención de PSOE y Más Madrid.

Defiende el cierre de Avalmadrid

Pese a apoyar esta comisión de los grupos de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Podemos) ha recalcado este viernes que la idea "de todo el Gobierno" es que la situación de Avalmadrid ha llegado a un punto "de no retorno" y hay que investigar "lo que ha sucedido desde el punto de vista administrativo y político".

Por ello, considera que esta entidad al estar "tan manchada" por "casos de corrupción" debe cerrarse porque las pymes no pueden tener una herramienta que tenga esa "imagen".

"Apostamos por cerrarla o que la Comunidad se desvincule. Ya se han dado instrucciones a la Consejería de Economía y veremos trámites y plazos pero la voluntad de Gobierno es poner punto y final (a la empresa)", ha zanjado.