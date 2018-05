Ciudadanos permite al PP "salvar los muebles" al apoyar la investidura de Garrido como presidente de Madrid

El PP ha conseguido este viernes dar por cerrado el primer capítulo de una de sus etapas más traumáticas. El partido clausura dos meses de inestabilidad, fractura y shock con la investidura del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con el apoyo de Ciudadanos, por 65 votos a favor y 64 en contra.

Los populares llegaron la Asamblea de Madrid este viernes con no más intención que "salvar los muebles". Nada de "salir por la puerta grande" en un día en el que, además, Garrido no ha estado respaldado por ningún miembro de la dirección nacional del PP ni del Gobierno. "Tener hoy un presidente del PP en la Comunidad de Madrid no es cosa menor", decía uno de los consejeros al término de la investidura. "Parece mentira que hayamos llegado aquí ya", apuntaba otro.

El ya elegido presidente ha dedicado sus intervenciones de este viernes a defenderse como garantía de experiencia y consenso, no dar por muerta la legislatura y mostrar que su único objetivo es "trabajar por los madrileños" con un programa continuista. Garrido se ha arrancado con un tono sosegado y conciliador que se ha elevado según transcurrían los minutos de su turno.

El nuevo jefe del Ejecutivo regional ha terminado hablando de la gestión de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. "Marxismo de amiguetes", ha espetado a la bancada de Podemos, a cuyos diputados ha repetido en varias ocasiones que son la "izquierda radical".

Esta línea, sin embargo, no ha sido solo patrimonio de Garrido. El portavoz del grupo parlamentario popular, Enrique Ossorio, ha dedicado la mitad de su discurso a cargar contra Podemos y Ahora Madrid. Ha llamado "mafia" al primer partido por unos informes de la policía política que la Justicia despreció al no ver indicio de delito; y ha asegurado que en el Ayuntamiento de Madrid e xiste una "trama corrupta y red clientelar".

El intento de acercamiento del PP a Ciudadanos ha sido otra de las cuestiones más destacadas de esta sesión de investidura que se ha alargado toda la mañana del viernes. A los de Ignacio Aguado les ha pedido empujar "en común" por su "responsabilidad para que la Comunidad de Madrid no caiga en manos de opciones radicales". "No se debe ocultar lo fundamental. Hay muchas más cosas que nos acercan que que nos alejan. Y el acuerdo de investidura es un ejemplo", ha afirmado.

Ciudadanos ignora la mano tendida

Mientras, Ciudadanos ha defendido su postura con el argumento de que lo "responsable" es que gobierne la lista más votada en este periodo de "interinidad". Los Aguado no han respondido públicamente a la mano tendida de Garrido para acercar posiciones y han despojado al nuevo presidente de todo peso político por su condición de transitorio. "Solo le pedimos que aterrice el avión, sin hacer loopings", le han dicho.

El portavoz naranja ha subrayado la capacidad de su partido para ser llave en muchas decisiones del Gobierno. Y se ha arrogado su marca en los presupuestos regionales, que pudieron salir adelante gracias a su apoyo. "En lo que a nosotros respecta hemos hecho los deberes", ha dicho Ignacio Aguado, que ha finalizado su última intervención retando el PP. "Cerramos una crisis política pero no inauguramos una etapa nueva. No tengan duda de que saldremos a ganarles en mayo de 2019".

El PP sabe que, aunque han logrado zafar el mal mayor de perder la Comunidad de Madrid, ahora tienen enfrente una larga travesía en soledad parlamentaria y dependientes de Ciudadanos para sacar adelante cualquier iniciativa. Esto siempre fue así, desde 2015, pero a los dos grupos les unía un acuerdo de investidura que la formación naranja ha dado por acabado.

El socio "corresponsable"

Ciudadanos ha sido duramente señalado por la oposición por ser el "sostén" del PP, también después del escándalo del máster de Cifuentes. "Han decidido unir su suerte al Partido Popular de Madrid, una decisión de riesgo", ha apuntado el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, que ha acusado al partido de Albert Rivera de ser "corresponsable" de la "situación a la que hemos llegado" y de "lo que suceda de aquí a 2019".

Lorena Ruiz-Huerta, de Podemos, también ha pedido a los de Rivera que se piensen dos veces su voto para sostener, a su juicio, "la corrupción institucionalizada, de mordidas, de financiación ilegal, de saqueos del Canal de Isabel II y de Caja Madrid, de sobrecostes en las infraestructuras, de mentiras y mentiras a los ciudadanos".

Todas estas referencias al pasado han estado también muy presentes en el debate, al que no ha acudido ninguno de los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Dos de ellos, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes, están imputados; otro, Ignacio González ya ha pasado por la cárcel y está señalado por la justicia como el presunto cabecilla de una "trama criminal". "Los años de gobierno del PP han dejado como legado cuatro expresidentes vinculados a tramas de corrupción, con una imagen tan denostada que les incapacita para presentarse en cualquier acto público", ha dicho la portavoz de Podemos.