El PP llama "mafia" a Podemos en la investidura de Garrido por los informes de la policía política que la justicia despreció

El grupo del Partido Popular en la Asamblea de Madrid también ha tenido su turno en la investidura que este viernes hará presidente de la Comunidad de Madrid a Ángel Garrido tras la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso máster. El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha querido recordarla al inicio de su discurso y ha querido "reconocer el buen hacer del Gobierno de Cifuentes los últimos tres años".

También ha insistido en que ese Gobierno de la ya expresidenta madrileña, hoy imputada por falsedad documental y cohecho, ha tenido "tolerancia cero con la corrupción" y ha presumido de trasparencia. "Estamos a la cabeza de la transparencia". "Aguado estos son palabras contra corrupción y no son solo palabras", ha defendido Ossorio.

En contrapunto, el portavoz del PP ha cargado contra la oposición. Ossorio ha empezado con Podemos a quien ha llamado "mafia" por unos informes de la policía política, y no de la UDEF como Ossorio ha asegurado, que la Justicia despreció al no ver indicio le delito. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó investigar el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. La Fiscalía pidió el archivo de la denuncia presentada contra la dirección de la formación morada. Esto no ha impedido a Ossorio atacar a Podemos.

El portavoz del PP ha seguido atacando al partido morado nombrando el Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Enrique Ossorio ha asegurado que en el Consistorio existe una "trama corrupta y red clientela". Ossorio se refiere a los contratos menores adjudicados por el Gobierno municipal a cooperativas y empresas de la economía social, que todos los grupos municipales, incluido el PP, reconocen "no son ilegales".

Ossorio ha asegurado que los dirigentes del Partido Popular imputados son casos individuales, mientras ha llamado "corruptos" a la oposición. El portavoz del PP ha tenido muy presente al Ayuntamiento de Madrid y ha cargado contra los concejales que, según ha indicado, están imputados.

La polémica del chalet que han comprado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria de este partido, Irene Montero, ha llegado a la también a la Asamblea de Madrid de la mano de Ossorio y Ángel Garrido.

"¿Dónde están aquellos representantes de la gente que hablaban tanto, dónde se encuentran ahora, dónde está la casta? ¿Quién es la casta? La casta sois vosotros señores de Podemos", les ha espetado el portavoz del PP. Garrido también ha insistido en esta idea y les ha preguntado si eso era riqueza o clase media.

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha pedido turno de palabra por el artículo 114, por alusiones a su partido al criticar que hayan comprado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria de este partido, Irene Montero, un chalet y haya dicho que son la "casta" es la formación morada.

"El señor Ossorio ha faltado el respeto a mi partido, le ha faltado el respeto a mi grupo, a mis compañeros de esta bancada y me ha faltado a mí. Quiero decir es que están ustedes en tiempo de cambio. Garrido ponga a un portavoz y quite a un faltón", le ha solicitado al que previsiblemente será proclamado hoy como dirigente madrileño.