El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid rechazan limitar los precios del alquiler como propone el Gobierno

Madrid, la ciudad con los alquileres más altos del país, no tendrá limitación de precios. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad, sobre la que recaen estas competencias, ya han anunciado que rechazan aplicar la limitación de los precios del alquiler que ha anunciado este miércoles el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El ministro aseguraba en el Congreso de los Diputados que el Gobierno facilitará "una regulación que limite las subidas en las zonas tensionadas, en determinadas zonas con medidas coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos". Ábalos avanzaba además que a finales de marzo se publicará el índice de precios del alquiler, en el que habrá datos oficiales sobre el coste de los arrendamientos, hasta ahora supeditado a las estadísticas de los portales inmobiliarios.

Desde el área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid señalan a eldiario.es que "Madrid no es partidaria de regular los precios del alquiler, porque no es la solución para el problema de la vivienda". "Una vez más el Gobierno no quiere asumir la responsabilidad y le pasa la patata caliente a otras administraciones, como ya hizo con las VTC", añaden estas mismas fuentes que recuerdan que las competencias en materia de vivienda son de las Comunidad de Madrid, "no del Ayuntamiento".

Con la patata en el tejado de la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, David Pérez, también ha rechazado este miércoles que la administración autonómica aplique la medida porque más allá de "una discrepancia ideológica", ha dicho, "no sirven" y por eso las medidas "intervencionistas" no se van a aplicar.

A cierre de 2019, el precio medio de la vivienda en alquiler se ha incrementado en 16 de las 17 comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid sigue liderando el ránking de regiones más caras y se coloca en el primer lugar con 14,86 euros/m² al mes, desplazando a Cataluña a la segunda posición por segundo año consecutivo, según el informe 'La vivienda en alquiler en España' publicado que hizo público Fotocasa el pasado 29 de enero.