Dimite Ángel Viñas, el concejal del PP de Torrelodones que intentó chantajear a la alcaldesa de la localidad

Ángel Viñas, concejal del Partido Popular de Torrelodones, ha presentado este viernes su dimisión, según adelanta la Cadena SER. Viñas dimite un día después de que esta misma emisora sacara a la luz grabaciones en las que intentaba chantajear a la alcaldesa de su localidad.

El concejal del PP de Torrelodones Ángel Biñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión, han confirmado a Europa Press fuentes populares.

El PP de Madrid abrió ayer expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó.

La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió esta mañanaen la Cadena SER la dimisión del edil en nombre del partido: "Él no es quien para reunirse con una alcaldesa y líderes de otros partidos políticos ni para decidir si hay una presunta irregularidad".

Se espera que a lo largo del día 'Vecinos Por Torrelodones' anuncie acciones legales contra Viñas por este tema.