"La lista que planteó Podemos suponía una desautorización de los concejales del Ayuntamiento de Madrid"

Francisco Pérez es uno de los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid que este lunes ha sido suspendido cautelarmente de militancia después de borrarse de las primarias del partido. Pérez es además miembro de la dirección de Podemos en Madrid y el primero de los ediles que tomó la decisión de no presentarse al proceso participativo de la formación morada tras conocer la lista. Atiende a eldiario.es por teléfono, después de dos días sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación. Para el concejal, "el lunes fue un día muy duro".

A diferencia de sus cinco compañeros de partido y de Gobierno, el concejal presidente de los distritos de Puente y Villa de Vallecas nunca tuvo dudas de presentarse a estas primarias, según él mismo explica. También se diferencia del resto de concejales por su relación de estrecha amistad con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Con él no ha hablado aún. Tampoco con la dirección de la formación en Madrid que lidera el general Julio Rodríguez, al que reprocha que no le haya escuchado.

Pérez se muestra muy crítico con el expediente que la dirección de Podemos en Madrid ha abierto contra él y el resto de los cinco concejales. Una decisión que es, asegura, "insólita" y de la que espera una rectificación de la dirección "por el bien de Podemos".

¿Por qué decide no presentarse a las primarias de Podemos?

Es una decisión de última hora, porque en mi caso nunca tuve dudas de presentarme. Los motivos han sido que, contrariamente a mi opinión, la lista que se plantea en la tarde del domingo, supone en la práctica una desautorización de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, en especial del Concejal de Hacienda, la persona que está negociando la aprobación de los presupuestos y que tendrá que defenderlos en el Pleno Municipal.

Pero existen dos versiones acerca de la lista de las primarias. Los concejales dicen que dos de ellos, Castaño y Esther Gómez, iban en los puestos once y doce y la dirección asegura que no es cierto. ¿Cuál es la verdad?

En la lista que se me presentó a mí iban en el puesto 11 y 12. Esto se tendría que haber resuelto si la propuesta de lista ordenada se hubiera conocido por todos los afectados con anterioridad. Creo que nos estamos imponiendo una precipitación innecesaria que nos conduce al error, cuando no al conflicto. Antes de tomar la decisión de no presentarme llamé a Marta Higueras y le pregunté si esta lista estaba consensuada y me aseguró que no.

¿Y por qué se llega hasta aquí? Es decir, ¿qué hace que la dirección de Podemos no haga lo acordado con Higueras y con los propios concejales?

Lo ignoro y esto es paradójico, ya que formo parte de la dirección de Podemos en Madrid.

¿Se trata como dicen algunos de intentar asegurar el puesto en la lista de Carmena de personas afines a la dirección?

Esto en principio puede ser legítimo. Pero después de la decisión de mis cinco compañeros de participar en las primarias y, por lo tanto, de reconocer los procedimientos internos de Podemos, lo que correspondía era proponer a los adscritos una lista encabezada por Julio Rodríguez, seguida por los seis concejales de Podemos que, además, son de total confianza de la alcaldesa. Luego, se tendría que haber completado, según mi opinión, con dos o tres personas que dieran valor añadido a la candidatura. Esto habría supuesto un reconocimiento público de la labor de los concejales de Podemos en el Ayuntamiento y un gesto hacia Manuela Carmena. Pero esto es solo mi opinión.

¿Tiene intención de presentarse en la lista de Manuela Carmena?

Por lo general, no suelo anticipar innecesariamente decisiones que puedan generar conflicto o incertidumbre

¿Está de acuerdo con la suspensión cautelar de militancia? ¿Cree que es proporcionado?

No, no ayuda a nadie, sobre todo a Podemos. Se nos suspende en previsión de algo que no ha sucedido, esto me parece insólito. He hecho lo que otros 50.000 inscritos de Podemos en Madrid, he tomado la decisión de no presentarme a las primarias. En mi caso, y lo saben mis compañeros, nunca he manifestado que me vaya a presentar a las primarias de una futura confluencia, esto es de una hipótesis. ¿Por qué iba a hacerlo? Así que podría ser que me quedara suspendido eternamente como un planeta.

¿Cree que la decisión de esta suspensión la ha tomado Julio Rodríguez, Ramón Espinar o quién?

Lo ignoro pero el mal está hecho. Es consecuencia de todas estas medidas que están tomando con tanta precipitación y que se tendrían que pensar con mayor serenidad y, sobre todo, colectivamente por los órganos correspondientes, empezando por el Consejo Ciudadano de Madrid, del que formo o formaba parte. Por cierto, a mí nadie me ha comunicado ninguna sanción y lo que es peor, nadie me ha escuchado.

¿No ha hablado con la dirección que encabeza Julio Rodríguez?

Desde el pasado domingo, no.

Usted tiene una relación muy estrecha con Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. Dice que no ha hablado con la dirección, tampoco con él, entiendo. Iglesias no se ha manifestado públicamente. ¿Cree que está de acuerdo y comparte lo que ha hecho la dirección de Madrid?

Tengo una relación especial de cariño con Pablo, al que valoro por su determinación a la hora de construir un instrumento de cambio político como Podemos. El lunes fue un día muy duro para mí y ayer tuve que preparar y presidir dos plenos de distrito. De esta misma mañana no pasa sin que me comunique con él, para que conozca mi versión. Pablo Iglesias puede estar tranquilo, cuenta con mi amistad y con mi lealtad política.

Pero usted no está de acuerdo con la decisión de la suspensión. ¿Cree que él ha dado el visto bueno?

Quiero que conozca mi versión de los hechos.

¿Recurrirá el expediente que se le ha abierto?

Lo que espero es que nos quiten la sanción. Solo hemos hecho lo que otros 50.000 inscritos de Podemos en Madrid.

Entonces, ¿espera una rectificación de la dirección por iniciativa propia?

Lo deseo por el bien de todos y sobre todo por el prestigio de Podemos.

Francisco Pérez, concejal presidente de los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

¿Entiende que la alcaldesa Manuela Carmena quiera controlar su lista para 2019?

Entiendo que Manuela Carmena y cualquier persona que está en política quiera plasmar sus ideas. La clave está en reconocer este hecho y en cooperar entre todas para conseguir una mayoría progresista que nos permita seguir profundizando en el cambio en Madrid.

¿Conoce cómo va a ser el proceso participativo que propone Carmena para la lista?

No lo conozco, pero lo respeto y espero que contribuya a ensanchar las bases políticas y electorales del progreso en Madrid. Soy un concejal periférico, de Podemos y de Vallecas. Ahora muy preocupado por el sobresalto que hemos dado a nuestra gente y que podríamos haber evitado.

¿Cree como han manifestado otros compañeros que lo que ha pasado ha sido un pulso a Carmena?

No lo creo. Ya he explicado cuáles son mis motivos para no participar finalmente en las primarias. Los pulsos suelen perderlos los que los inician porque van "sobraos". Por eso lo que corresponde es el reconocimiento del otro, de los otros, restablecer la mutua confianza y fijar las bases de un proyecto municipalista compartido de cambio, que sea continuidad de estos cuatro años de gobierno de progreso en Madrid. Si no hacemos eso, de nada servirá seguir haciendo listas todos los días.

Pero situando a los concejales que Manuela Carmena quiere incorporar en su lista en un puesto bajo en las primarias de Podemos no es precisamente una posición de consenso con la alcaldesa.

No me lo parece y esa es una de las claves de mi decisión de dar un paso al lado.

Entonces, reconoce que desde la dirección no se trabajaba por llegar a un acuerdo con la alcaldesa.

No puedo afirmar esto. En las reuniones en las que he participado y por lo que me ha comentado en todo momento Julio Rodríguez el objetivo era alcanzar un acuerdo con la alcaldesa. Lo que me parece, es que las pocas personas que han estado en las negociaciones, han partido de un escenario equivocado.

¿Qué tipo de escenario?

Un escenario en el que se ha postergado lo importante en beneficio de lo accesorio. Lo importante era y sigue siendo fijar unas bases sólidas del proyecto para Madrid.

¿Peligra con todo lo que ha pasado la candidatura con Manuela Carmena?

Rotundamente no. Hasta donde sé, Manuela Carmena tiene la firme decisión de encabezar la candidatura en 2019. Ahora bien, no se lo pongamos muy difícil, no seamos injustos.

Pero si se le pone “muy difícil”, ¿puede acabar decidiendo abandonar y no presentarse?

Por mi parte y creo que por el resto de mis compañeros y compañeras, se lo voy a poner todo lo fácil que esté en mi mano. Ya se avista la costa y vamos a remar con más empuje que nunca. Hay reforzar la confianza de nuestra gente con mensajes y un estilo positivo.

¿Cómo cree que toma el electorado estas disputas internas y con la alcaldesa?

Solo viendo a mi pareja y a mi hijo o mis compañeros de Podemos y Ahora Madrid de Vallecas, me hago una idea. Hay que superar cuanto antes esta crisis y no es suficiente el voluntarismo, hay que ponerse a trabajar en las decisiones correctas que reconduzcan la situación. Hay que hablar de la gestión que se está realizando y no cambiar de conversación.

Esta sería una magnífica pregunta para una consulta ciudadana "¿Quieres que se reconduzca la situación en Madrid con gran acuerdo de confluencia para continuar con el cambio en Madrid". Ahí lo dejo.